Mundial 2026

Garnacho y su apuesta por la albiceleste: "Sé que haré grandes cosas para Argentina"

Alejandro Garnacho atraviesa un momento de madurez. En una entrevista a fondo, el atacante del Chelsea repasó los motivos que lo llevaron a inclinarse por la Selección Argentina, su admiración por Lionel Messi y la autocrítica necesaria tras su salida del Manchester United. A pesar de no haber estado en las últimas listas de Scaloni, el joven asegura que su compromiso con la celeste y blanca es innegociable.