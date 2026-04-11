Aunque nació en España, el vínculo de Alejandro Garnacho con Argentina tiene raíces familiares profundas y un motor futbolístico indiscutible: Lionel Messi.
Garnacho y su apuesta por la albiceleste: "Sé que haré grandes cosas para Argentina"
Alejandro Garnacho atraviesa un momento de madurez. En una entrevista a fondo, el atacante del Chelsea repasó los motivos que lo llevaron a inclinarse por la Selección Argentina, su admiración por Lionel Messi y la autocrítica necesaria tras su salida del Manchester United. A pesar de no haber estado en las últimas listas de Scaloni, el joven asegura que su compromiso con la celeste y blanca es innegociable.
“Elegí Argentina porque me dieron confianza desde el principio. Messi también es una gran parte de esto; tener la posibilidad de jugar con él es algo a lo que no se le puede decir que no", confesó el "Bichito".
A pesar de haber integrado el plantel campeón de la Copa América 2024, su ausencia en las convocatorias más recientes de Lionel Scaloni no lo desanima.
Con una seguridad que lo caracteriza, el delantero lanzó una frase que ya recorre el mundo: “Sé que haré grandes cosas para ellos, es cuestión de tiempo”. Además, describió la sencillez del capitán argentino, destacando su humildad en el día a día y la intensidad con la que entrena, algo que usa como espejo para su propia carrera.
El adiós al United: Lecciones de una salida conflictiva
Su traspaso al Chelsea marcó un quiebre en su carrera en la Premier League. Por primera vez, Garnacho se refirió a los roces que precipitaron su salida de Old Trafford, admitiendo que su juventud le jugó una mala pasada en la gestión de la suplencia.
“En mi cabeza tenía que jugar todos los partidos y ahí empecé a hacer cosas malas”, reconoció con llamativa sinceridad.
El jugador explicó que, al empezar a perder protagonismo en los últimos seis meses en Manchester, su frustración afectó su comportamiento.
Sin embargo, hoy ve ese proceso como una etapa de crecimiento: “Fueron cosas de la vida, a veces tenés que tomar decisiones. Ahora estoy muy orgulloso de estar en un club como el Chelsea”, afirmó, dejando atrás las turbulencias en los "Reds".
Identidad y respuesta a las críticas
Garnacho no esquivó la percepción que el público tiene sobre su fuerte personalidad. Conciente de que su estilo a veces se interpreta de forma errónea, el atacante fue tajante ante quienes lo tildan de "arrogante".
“Mucha gente dice cualquier cosa de mí, piensan algo totalmente diferente de lo que soy. Yo soy una persona normal; la gente a la que yo amo, me ama y eso es lo importante”, sentenció.
Para el jugador del Chelsea, la clave está en el aprendizaje diario que obtiene de figuras como Messi y Cristiano Ronaldo, enfocándose en el trabajo duro para alcanzar ese nivel de élite que la Selección Argentina le exigirá de cara al Mundial 2026.