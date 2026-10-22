Daniel Osvaldo dejó atrás casi un mes de internación y este jueves recibió el alta médica. El exdelantero, de 40 años, había ingresado a un hospital durante la noche del 24 de septiembre, luego de varios días con malestares que inicialmente relacionó con dolores musculares. Su cuadro se agravó por una infección que comprometió el pulmón derecho y requirió atención intensiva.
Daniel Osvaldo recibió el alta tras casi un mes internado por una infección
El exfutbolista había sido hospitalizado a fines de septiembre por un derrame pleural asociado a una infección originada en una caries dental. Luego de permanecer bajo atención médica en centros de salud del conurbano bonaerense, continuará su recuperación en su casa.
Tras su salida del centro de salud, el exjugador publicó una imagen en Instagram desde su casa. La fotografía marcó su regreso al entorno familiar luego de varias semanas de seguimiento médico y de incertidumbre en torno a su evolución.
En la publicación se lo vio sentado en un sillón, con un cuadro de Diego Maradona detrás, y acompañó la imagen con un mensaje en el que expresó que preferiría estar junto a su pareja.
Cómo evolucionó Daniel Osvaldo durante la internación
La hospitalización de Osvaldo comenzó el 24 de septiembre, después de varios días en los que había experimentado molestias físicas. En un primer momento, el exfutbolista interpretó los síntomas como dolores musculares, según contó posteriormente. Esa confusión demoró la consulta médica hasta que el cuadro respiratorio requirió atención urgente.
Los profesionales detectaron un derrame pleural, una afección que consiste en la acumulación de líquido en el espacio situado entre los pulmones y la pared del tórax. En su caso, el problema afectó el lado derecho y le provocó dificultades para respirar. Debido a la gravedad del cuadro, permaneció en terapia intensiva y luego continuó su atención en otros sectores del sistema de salud.
Con el correr de las semanas, el propio Osvaldo brindó detalles sobre el origen de la infección. Según explicó, una caries dental que no había recibido tratamiento oportuno desencadenó una infección que llegó a comprometer el pulmón. El episodio puso en riesgo su vida y requirió procedimientos médicos para tratar la zona afectada.
Durante la internación, los médicos le extrajeron la pieza dental que había originado el problema. Después de esa intervención, el exjugador comenzó a mostrar una evolución favorable, aunque debió permanecer bajo observación y recibir los cuidados necesarios para controlar la infección.
En declaraciones difundidas días antes del alta, Osvaldo también había señalado que su condición física previa como deportista contribuyó a que su organismo afrontara el cuadro. Según relató, los profesionales que lo atendieron destacaron la importancia de la actividad física que había realizado durante su vida.
La salida del hospital representa un nuevo paso en su recuperación. Sin embargo, el alta médica no implica por sí sola que haya concluido todo el proceso: la evolución posterior y las indicaciones de los profesionales determinarán cómo continuará su restablecimiento.
El regreso a casa y su vínculo con Boca
Durante los últimos días de internación, Osvaldo también se mantuvo atento a la actualidad futbolística. El martes 20 de octubre siguió desde el hospital el partido de vuelta entre Boca Juniors y Vasco da Gama, por las semifinales de la Copa Sudamericana, y celebró la clasificación del equipo argentino a la final.
Su vínculo con Boca continúa siendo una referencia en su vida pública desde su paso por el club. El exdelantero vistió la camiseta xeneize en dos etapas y se convirtió en una figura reconocida por su fanatismo por la institución.
La imagen que compartió tras recibir el alta permitió mostrar otra faceta de su regreso: el reencuentro con su casa y sus afectos, después de semanas en las que su estado de salud concentró la atención pública.
La internación había generado preocupación y también dio lugar a versiones sobre las causas del cuadro. En ese contexto, su entorno había pedido prudencia al difundir información y aclaró que el problema respondía a una afección física que necesitaba tratamiento médico.
Con el alta confirmada, Osvaldo inicia ahora una etapa fuera del hospital, luego de atravesar una complicación respiratoria que requirió cuidados intensivos. Por el momento, el exfutbolista eligió compartir con sus seguidores una imagen desde su hogar, sin brindar nuevos detalles sobre los próximos pasos de su recuperación.