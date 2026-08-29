El título mundial de Las Leonas no tardó en generar repercusiones fuera del ámbito deportivo. Apenas finalizó la definición ante Países Bajos, distintas figuras de la política argentina utilizaron las redes sociales para felicitar al seleccionado femenino de hockey.
El festejo por Las Leonas: Milei, Bullrich y Scioli celebraron el título mundial
La consagración argentina ante Países Bajos generó rápidamente mensajes de felicitación desde distintos sectores de la política nacional.
El presidente Javier Milei fue uno de los primeros en celebrar la conquista. A través de su cuenta de X, publicó un breve mensaje: “¡Vamos Leonas carajo...!”, acompañado por el entusiasmo que generó la tercera consagración mundial del seleccionado argentino.
También se sumó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien escribió: “Vamos Las Leonas campeonas!!!! Otra coronación de gloria para Argentina. ¡Felicitaciones a todo el equipo! ¡Qué orgullo!”.
Por su parte, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, destacó el logro deportivo y felicitó al plantel argentino.
“¡¡¡Las Leonas son campeonas del mundo!!! Felicitaciones a este equipazo por dejar todo en la cancha y coronarse primeras en el Mundial de Hockey 2026”, publicó Scioli.
Las felicitaciones se multiplicaron mientras el seleccionado argentino festejaba en el estadio Wagener de Amstelveen la conquista de su tercer campeonato mundial.
La victoria ante Países Bajos, además de significar una nueva estrella para Las Leonas, tuvo un valor especial por el rival: Argentina volvió a imponerse ante las neerlandesas en una final mundialista, como ya había ocurrido en Perth 2002 y Rosario 2010.