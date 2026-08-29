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Las Leonas campeonas: superaron a Países Bajos por penales en una final de infarto

La Selección Argentina femenina igualó 1-1 ante las neerlandesas en el tiempo reglamentario y logró imponerse en los shootouts para conquistar su tercera Copa del Mundo.

Las Leonas conquistaron su tercera Copa del Mundo.Las Leonas conquistaron su tercera Copa del Mundo.
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La Selección Argentina femenina de hockey sobre césped, Las Leonas, se consagró campeona del Mundial de Hockey 2026 luego de superar a Países Bajos en una definición por penales australianos. El conjunto dirigido por Fernando Ferrara logró quedarse con el título tras un partido que terminó igualado 1-1 durante los 60 minutos.

La final se disputó en el Wagener Stadium de Amstelveen, donde el seleccionado local se puso en ventaja y Argentina consiguió reaccionar en el último cuarto para llevar el encuentro a la definición desde los shootouts.

Países Bajos golpeó antes del descanso

El conjunto neerlandés comenzó a imponer condiciones y consiguió romper el empate sobre el cierre del segundo cuarto.

A los 29 minutos, Yibbi Jansen apareció para convertir y poner el 1-0 para las dueñas de casa, que llegaron al partido como uno de los grandes favoritos al título.

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Argentina tuvo que afrontar el segundo tiempo en desventaja y buscó diferentes caminos para encontrar la igualdad ante un rival que intentó sostener la diferencia.

Granatto marcó el empate de Las Leonas

La reacción argentina llegó en el último cuarto. María José Granatto aprovechó un rebote después de un córner corto y consiguió marcar el 1-1.

El empate modificó el desarrollo del encuentro y llevó la definición hasta los penales australianos, ya que ninguno de los dos equipos logró volver a sacar ventaja durante el tiempo reglamentario.

Las Leonas.Las Leonas.

Argentina se impuso en los penales

En la definición por shootouts, Las Leonas mostraron templanza y efectividad para superar al seleccionado neerlandés en su propia casa.

Después del empate 1-1 en los 60 minutos, el equipo de Fernando Ferrara logró imponerse desde los penales y concretó la consagración mundial.

De esta manera, Argentina volvió a quedar en lo más alto del hockey femenino internacional y consiguió la tercera Copa del Mundo de su historia.

Las Leonas.Las Leonas festejaron el título mundial tras superar a Países Bajos.

La celebración llegó en el Wagener Stadium de Amstelveen, escenario de una final que tuvo todos los condimentos: ventaja local, reacción argentina, empate sobre el cierre y una definición por penales que terminó con Las Leonas levantando el trofeo.

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