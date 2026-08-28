La Selección argentina femenina de hockey sobre césped, Las Leonas, disputará este sábado la gran final del Mundial frente a Países Bajos. El encuentro comenzará a las 11, hora de Argentina, y se jugará en el Estadio Wagener de Amstelveen, Países Bajos.
Las Leonas vs. Países Bajos: a qué hora juegan la final del Mundial de hockey
Las dirigidas por Fernando Ferrara llegan a la definición tras superar a Australia y buscarán conquistar su tercer título mundial cuando enfrenten a las neerlandesas este sábado.
El equipo dirigido por Fernando Ferrara alcanzó la definición después de superar a Australia por 1-0 en las semifinales. El único gol del encuentro fue convertido por Julieta Jankunas, quien marcó al minuto y medio del último cuarto para darle a Argentina el pase a la final.
El camino de Las Leonas
Argentina comenzó su participación en el torneo con un empate 1-1 frente a Estados Unidos. Luego consiguió dos victorias consecutivas: derrotó 3-2 a Alemania y superó 2-0 a Escocia.
En la segunda fase, Las Leonas vencieron 3-0 a España y cerraron esa instancia con un empate sin goles ante Bélgica. Esos resultados les permitieron avanzar hacia las etapas decisivas del certamen.
En semifinales llegó uno de los desafíos más exigentes del campeonato. Argentina se enfrentó con Australia y consiguió imponerse por la mínima diferencia gracias al tanto de Jankunas en el tramo final del partido.
Países Bajos, el gran rival
Del otro lado estará Países Bajos, considerado la principal potencia del hockey femenino a nivel internacional. El seleccionado neerlandés lleva casi dos décadas dominando las principales competencias de este deporte.
En este Mundial, superó sin demasiados inconvenientes la fase de grupos frente a Chile, Australia y Japón. Posteriormente, en la segunda fase, derrotó a China e India.
El encuentro más ajustado para las neerlandesas llegó en semifinales, donde vencieron 1-0 a Bélgica. El partido terminó rodeado de polémica por un gol que fue anulado a las belgas sobre el final.
El historial
Países Bajos llega a la definición con un impresionante historial reciente. El seleccionado consiguió las medallas de oro olímpicas en Beijing 2008, Londres 2012, Tokio 2021 y París 2024.
También se consagró campeón mundial en 2006, 2014, 2018 y 2022. En esas competencias, sus únicas derrotas en finales se produjeron en el Mundial de Rosario 2010 y en los Juegos Olímpicos de Río 2016.
Para Las Leonas, el partido tendrá además un significado especial porque buscarán conquistar su tercer título mundial. Argentina ya levantó el trofeo en Perth 2002 y Rosario 2010, justamente después de derrotar a Países Bajos en ambas finales.
Además de esos dos campeonatos, el seleccionado argentino alcanzó las finales mundialistas de 1974, 1976, 1994 y 2022.
A qué hora juegan Las Leonas y Países Bajos
- La gran final del Mundial de hockey femenino entre Argentina y Países Bajos se disputará este sábado desde las 11 de la mañana, hora argentina.
- El escenario será el Estadio Wagener de Amstelveen, en territorio neerlandés, donde Las Leonas buscarán quedarse con un nuevo título mundial frente al máximo referente de la disciplina.