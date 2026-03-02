Darderi venció a Hanfmann y fue campeón del ATP de Santiago

El cierre de la gira sudamericana tuvo nombre y carácter: Luciano Darderi. El ítalo-argentino se quedó con el ATP 250 de Santiago de Chile tras vencer a Yannick Hanfmann en una final ajustada, de servicios firmes y tensión sostenida.
El cierre de la gira sudamericana tuvo nombre y carácter: Luciano Darderi. El ítalo-argentino se quedó con el ATP 250 de Santiago de Chile tras vencer a Yannick Hanfmann en una final ajustada, de servicios firmes y tensión sostenida.
El triunfo fue por 7-6(6) y 7-5, en 1h49m, con un primer set que se resolvió en tie-break y un quiebre decisivo recién en el tramo final del segundo parcial. Darderi sostuvo la calma en los puntos grandes y lo cerró a pura derecha pesada.
El partido tuvo un quiebre temprano que no alcanzó para despegarse. Hanfmann, experimentado y peligroso pese a su ranking, empujó a Darderi a jugar cada game como si fuera el último, hasta estirar la definición del primer set al desempate.
Ahí apareció la versión más sólida del ganador: regularidad, pocas grietas con el saque y la convicción de ir a buscar puntos cuando la pelota quemaba. Con la ventaja en el bolsillo, el segundo set se transformó en una pulseada de paciencia.
El golpe final llegó en el duodécimo juego: Darderi quebró y levantó el trofeo, confirmando una semana en la que cedió apenas dos sets y en la que, como preclasificado, ingresó directamente en segunda ronda.
Con Santiago, el nacido en Villa Gesell sumó su quinto título ATP y, según la ATP, es el jugador con más coronas sobre arcilla desde comienzos de 2024. Un dato que explica por qué su nombre se instaló con fuerza en el circuito.
En el camino al título dejó en el cuadro a Mariano Navone y Sebastián Báez, dos pruebas de la exigencia local en esta gira, además de superar a Andrea Pellegrino antes de la final. Fue una marcha sostenida, sin días “livianos”.
El torneo lo encuentra afirmado en el puesto 21 del ranking con 2.104 puntos y ya con la mirada puesta en Indian Wells y Miami, donde llegará como preclasificado y con un objetivo claro: empujar la puerta del Top 20 por primera vez.