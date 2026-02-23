Una jornada inolvidable

Tomás Etcheverry se consagró campeón del ATP 500 de Río

El tenista argentino derrotó a Tabilo y sumó el primer título ATP de su carrera. El platense, que se encuentra en el puesto 51° del ranking ATP se quedó con el triunfo por 3-6, 7-6 (3) y 6-4.