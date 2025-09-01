Defensa y Justicia superó a Belgrano y se acomoda en la zona de clasificación

Defensa y Justicia venció este domingo como local por 2-1 a Belgrano de Córdoba, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Norberto Tito Tomaghello.
Los goles del conjunto de Varela los convirtieron Rafael Delgado, a los 8 minutos del primer tiempo, y Juan Miritello, a los 35’ del complemento, mientras que Franco Jara de penal había convertido el tanto de la igualdad a los 30’ de la etapa inicial.
Con este resultado, los comandados por Mariano Soso alcanzaron la cuarta posición del Grupo A del campeonato local con 12 unidades y quedaron a dos del líder, Barracas Central.
En la próxima jornada, deberán recibir a Platense, el domingo 14 de septiembre desde las 20:00, luego del receso de selecciones nacionales por la fecha FIFA.
Por su parte, el “Pirata” cayó a la undécima posición con 8 puntos, aunque sigue con grandes chances de meterse en zona de Playoffs si logra una serie de victorias en los partidos restantes. Por lo pronto, el elenco cordobés recibirá a San Martín de San Juan, el jueves 11 de septiembre a partir de las 20:00.
Tras un centro de Aaron Molinas, Rafael Delgado apareció sin oposición por el palo derecho y remató de volea para ganarle el duelo al arquero Thiago Cardozo y abrir el marcador en el amanecer del partido.
Más adelante, en una polémica acción, el árbitro Felipe Viola decidió sancionar la pena máxima para Belgrano por una mano dentro del área, que Franco Jara cambió por gol a los 30 minutos del primer tiempo.
No obstante, Defensa y Justicia volvió a adelantarse y se quedó con el triunfo de la mano de Miritello, quien controló el balón con gran categoría y sacó un disparo de zurda raso para poner el 2-1 definitivo.
