Talleres perdió con Riestra y sigue en puesto de desempate por el descenso

El equipo de Tévez cayó 1 a 0 y se ubica igualado en 18 puntos con Aldosivi de Mar del Plata.

El grito de gol de Goitia. Crédito: Prensa Riestra
 11:17

Talleres de Córdoba cayó este domingo como local por 1-0 ante Deportivo Riestra, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes.

El único gol del encuentro para el “Malevo” lo convirtió el defensor Jonatan Goitía, a los 31 minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, el elenco dirigido por Carlos Tevez no levanta cabeza y se complicó aun más en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino. La “T” se encuentra en la vigésimo octava posición de la tabla anual con 18 puntos, mismos que Aldosivi (29º), y a uno de San Martín de San Juan (30º).

Sin embargo, el cuadro verdinegro también es el último ubicado en la tabla de promedios, por lo que el segundo descenso pasaría a ocuparlo el penúltimo clasificado en la tabla general del 2025. Ahora, la “T” visitará Victoria para enfrentar a Tigre el domingo 14 de septiembre desde las 20:00 por la siguiente jornada del campeonato local.

El festejo del Malevo en el vestuario. Crédito: Prensa RiestraEl festejo del Malevo en el vestuario. Crédito: Prensa Riestra

Por su parte, el “Malevo” sumó tres puntos clave y se metió en zona de puestos de Copa Sudamericana para el año próximo. En tanto, los comandados por Gustavo Benítez recibirán a Central Córdoba el viernes 12 de septiembre a partir de las 14:30.

En un encuentro cerrado, sin muchas ocasiones, pero donde el cuadro visitante era el que imponía su juego, un remate desde fuera del área del defensor Jonatan Goitía terminó ingresando por el palo derecho del arquero Guido Herrera y le dio la victoria al elenco albinegro.

