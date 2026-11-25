El fútbol argentino recuerda este miércoles 25 de noviembre a Diego Armando Maradona, al cumplirse seis años de su muerte. El Diez falleció en 2020, a los 60 años, pero su figura permanece presente en la memoria colectiva, tanto por sus hazañas dentro de una cancha como por el vínculo que construyó con distintas generaciones de argentinos.
A seis años de la muerte de Diego Maradona, el recuerdo del ídolo sigue vivo
El 25 de noviembre de 2020 murió a los 60 años. A seis años de su partida, sus goles, su historia y los testimonios de quienes compartieron momentos con él mantienen vigente su figura.
Su nombre está asociado a algunos de los capítulos más importantes de la historia del deporte nacional. Con la Selección argentina alcanzó la cima en el Mundial de México 1986, donde levantó la Copa del Mundo en el estadio Azteca y protagonizó actuaciones que quedaron para siempre en el imaginario futbolístico.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recordó el aniversario con un homenaje titulado Maradona, una huella que el tiempo no borra. En su publicación, destacó que su legado excede los resultados deportivos y continúa transmitiéndose entre quienes tuvieron la oportunidad de verlo jugar y aquellos que conocieron sus goles, gambetas y hazañas a través de relatos e imágenes.
Una huella imborrable
La historia de Maradona también se explica por la dimensión popular que alcanzó. Desde sus comienzos en Villa Fiorito hasta convertirse en una de las máximas figuras del fútbol mundial, Diego construyó una trayectoria que trascendió las fronteras argentinas y encontró en Nápoles otro de sus grandes escenarios de identificación.
Su influencia no quedó limitada a los estadios. Murales, banderas, canciones y homenajes mantienen su presencia en distintos espacios de la vida cotidiana. Su imagen también acompañó simbólicamente a la Selección argentina durante el Mundial de Qatar 2022, cuando una nueva generación consiguió la tercera estrella.
El recuerdo de Maradona aparece asociado a las tribunas, a las expresiones de afecto y a los chicos que siguen encontrando en una pelota una manera de acercarse a su historia.
La AFA, por su parte, sintetizó ese legado al señalar que hay futbolistas que construyen grandes carreras y otros que terminan convirtiéndose en parte de la identidad de un país. Maradona pertenece a esa segunda categoría.
Tendencia en Google
El sexto aniversario de la muerte de Diego Maradona también tuvo repercusión en el mundo digital. Este miércoles 25 de noviembre, el recuerdo del exfutbolista se convirtió en una tendencia de búsqueda en Google Trends, una herramienta que permite observar en tiempo real el interés de los usuarios por determinados temas y acontecimientos.
La fecha volvió a ubicar el nombre de Maradona entre los términos que despertaron mayor atención en internet. El aniversario movilizó búsquedas vinculadas con su muerte, su trayectoria deportiva y los recuerdos de una figura que, seis años después, continúa generando interés y manteniendo su lugar en la memoria popular.
Los recuerdos de quienes lo conocieron
A seis años de su muerte, los testimonios de quienes trabajaron junto a Maradona permiten reconstruir una faceta que iba más allá del futbolista. TyC Sports reunió las historias de integrantes de sus cuerpos técnicos, colaboradores y personas que compartieron distintos momentos de su vida profesional.
Uno de ellos fue Nicolás Czechowicz, preparador físico durante su etapa como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata. Recordó que Diego tenía un trato cercano con los trabajadores del club y que solía interesarse por cuestiones cotidianas, como saber cómo estaban o si habían cobrado sus salarios.
Czechowicz también evocó las sobremesas después de los entrenamientos, cuando Maradona se quedaba durante horas contando anécdotas. "Trabajar con él era un disfrute constante por cómo era él", recordó al hablar del impacto que le produjo su fallecimiento.
Otra de las historias fue la de Patricio Monti, exjugador de Gimnasia, quien contó cómo construyó una relación especial con el Diez a partir de su interés por la música y el rap. Maradona lo alentó a componer una canción dedicada a sus hijos y mantuvo el contacto con él durante la cuarentena.
Monti logró cumplir aquel pedido y le entregó la canción. Recordó especialmente la emoción de Diego cuando la escuchó y contó que, después de su muerte, tuvo la oportunidad de volver a interpretarla durante la despedida en Casa Rosada.
También Gustavo Rodero, camarógrafo que registró parte de la preparación de Maradona para el Mundial de Estados Unidos 1994, compartió recuerdos de su relación con el exfutbolista. Destacó los gestos personales que tuvo con él, la confianza que construyeron y su capacidad para recordar nombres y detalles de las personas de su entorno.
Rodero recordó que Maradona lo invitaba a acompañarlo en actividades cotidianas, incluso cuando no tenía que trabajar con la cámara. Para el camarógrafo, esa cercanía fue una de las características que marcaron su vínculo.
Por su parte, Tariq al Sharabi, quien fue jefe de prensa de Al-Wasl y traductor de Diego durante su etapa en Dubái, destacó su carisma y la manera en que se relacionaba con las personas. Contó que, con el tiempo, el vínculo profesional se transformó en una amistad que continuó incluso después de que Maradona dejara el club.
Una presencia que continúa
Los relatos de quienes compartieron su vida cotidiana muestran otra dimensión de una figura que despertaba admiración dentro y fuera de las canchas. Su personalidad, sus gestos y su relación con la gente forman parte de los recuerdos que permanecen entre quienes estuvieron cerca de él.
A seis años de aquel 25 de noviembre de 2020, Maradona sigue ocupando un lugar particular en la historia argentina. La Copa del Mundo de 1986, la camiseta número 10, su zurda y sus actuaciones con la Selección forman parte de un legado que atraviesa generaciones.
Su muerte marcó el final de una vida de 60 años, pero no terminó con la presencia de su figura en el fútbol y la cultura popular. Como recordó la AFA en su homenaje, su historia continúa transmitiéndose entre quienes lo vieron jugar y quienes aprendieron a conocerlo a través de sus imágenes.
Diego Armando Maradona sigue siendo una referencia ineludible del fútbol argentino, seis años después de su partida.