Este 25 de noviembre, aniversario de la muerte de Diego Maradona, se presenta EL DIEGO (sic), un videojuego que propone recorrer distintos momentos de su vida y su carrera. La iniciativa recupera episodios conocidos, escenas menos transitadas y referencias que forman parte de la memoria colectiva de quienes siguieron al futbolista.
El Diego: un videojuego recupera las anécdotas y los recuerdos que construyeron el mito de Maradona
Manuel Leiva desarrolló una propuesta gratuita que recorre distintas etapas de la vida del astro argentino. El proyecto recupera hazañas, escenas y recuerdos compartidos, y seguirá incorporando contenidos a partir de los aportes de los maradonianos.
Su creador, Manuel Leiva, dialogó con El Litoral y habló de la propuesta de estética arcade retro que se podrá jugar de manera gratuita desde la web y en dispositivos Android. El proyecto también está pensado como una experiencia abierta: sus contenidos podrán ampliarse con recuerdos y aportes de la comunidad maradoniana.
–¿Cómo surgió la idea de hacer un videojuego sobre Maradona?
– Apareció como una necesidad, como un grito que me salió del pecho cuando murió Diego. Con amigos empezamos a pensar qué podíamos hacer desde lo que sabíamos hacer, que era trabajar con tecnología. Queríamos expresar algo de todo lo que nos pasaba y de los recuerdos que teníamos de él. Así empezó a tomar forma el proyecto.
–¿Qué Maradona aparece en el juego? ¿Cómo decidieron qué momentos de su vida incluir?
– No hay un solo Diego. Hay muchos y cada persona tiene el suyo. Por eso quisimos recorrer distintas etapas: desde Fiorito hasta Boca, Barcelona y Napoli; el Mundial de México 86, su paso por Newell's, la vuelta a Boca, Cuba, Mar del Plata en 2005, su etapa como entrenador y también su vínculo con Messi.
El juego tiene una estética de arcade, de esos videojuegos con los que crecimos. La idea es que se puedan recorrer esos momentos, encontrar referencias y juntar monedas para conseguir camisetas y distintas vestimentas. Hay muchas anécdotas y escenas que forman parte de la historia de Diego y que quisimos recuperar.
–¿El videojuego está cerrado o tienen previsto sumar nuevos contenidos?
– La idea es que esté abierto y en construcción. Hay muchísimos recuerdos de Maradona y no pretendemos abarcar todo en una primera versión. Queremos que los maradonianos también puedan aportar y que el juego siga creciendo con esas historias.
Hay frases y momentos que para quienes lo seguimos son inolvidables. Por ejemplo, aquella entrevista con Niembro en la que Diego le dice “lástima nadie, maestro”, o cuando habla de los jubilados. Son escenas que forman parte de la memoria popular y que queremos que estén presentes. La intención es incorporar nuevas referencias y contenidos en futuras actualizaciones.
– ¿Cómo se puede acceder al juego y qué decisiones tomaron respecto de su distribución?
– EL DIEGO es gratuito, no tiene publicidad y tampoco recopila datos personales. Se puede jugar desde la página web y descargar para Android. Queríamos que estuviera al alcance de cualquiera, sin obstáculos para acceder.
También hay una decisión vinculada con nuestra manera de entender la tecnología. Soy cooperativista, fui presidente de Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (FACTTIC) y formo parte de Redjar (una cooperativa rosarina de desarrollo de software). Trabajamos desde una perspectiva que promueve el software libre y pone a las personas en el centro. Esa mirada también está presente en el proyecto.
–¿Qué te gustaría que encuentre alguien que no vivió la época de Maradona y se acerque al juego?
– Me gustaría que pueda conocer un poco más de Diego, descubrir sus historias y entender por qué generó tanto cariño. También que quienes lo vivimos podamos compartir esos recuerdos con las nuevas generaciones, con nuestros hijos, por ejemplo.
Hay algo muy emocionante en hacer un juego sobre alguien que significó tanto para tantas personas. Es una forma de expresar ese vínculo y de mantener presentes esas historias. Para quienes somos maradonianos, Diego sigue estando en un montón de recuerdos que compartimos. El videojuego se puede jugar de manera gratuita en eldiego.ar y está disponible para dispositivos Android.
Maradona y la memoria popular: homenajes construidos desde lo colectivo
En 2021, un grupo de personas de distintas provincias creó Maradonoir, un homenaje colectivo que vinculaba fotografías de Diego Maradona con escenas de películas de distintas épocas. Cada día publicaban una imagen del Diez asociada a un clásico del cine.
Por ejemplo, una fotografía en blanco y negro de Maradona caminando por un aeropuerto, con un sobretodo oscuro, fue presentada como si fuera un fotograma de Casablanca. La propuesta recuperaba distintas facetas de Diego a través de la mirada y los recuerdos de sus seguidores. Tenía un carácter colaborativo, no perseguía fines económicos y buscaba construir un espacio compartido para expresar el vínculo afectivo con Maradona.
Otra experiencia, esta sí también usando al videojuego como herramienta para trabajar la memoria, es Vigilia, desarrollada por estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde se aborda la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, uno de los proyectos culturales y educativos más importantes de la región durante el siglo XX, y su intervención durante la última dictadura cívico militar.