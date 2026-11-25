Homenaje

El Diego: un videojuego recupera las anécdotas y los recuerdos que construyeron el mito de Maradona

Manuel Leiva desarrolló una propuesta gratuita que recorre distintas etapas de la vida del astro argentino. El proyecto recupera hazañas, escenas y recuerdos compartidos, y seguirá incorporando contenidos a partir de los aportes de los maradonianos.