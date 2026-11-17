Detrás de escena

Lali Espósito y Pedro Rosemblat: los secretos de estilo, la torta maradoniana y el álbum de su casamiento

A dos semanas de la celebración en San Telmo, la cantante abrió el archivo privado de su boda. Desde el guiño histórico a Diego Maradona y Claudia Villafañe en la pastelería de Damián Betular hasta los dos vestidos de novia y los detalles de una fiesta pensada para disfrutar sin celulares.