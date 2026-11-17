Cuando una celebración logra mantener su intimidad intacta pese a convocar a las figuras más resonantes de la cultura popular, cada imagen que sale a la luz adquiere un valor especial.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat: los secretos de estilo, la torta maradoniana y el álbum de su casamiento
A dos semanas de la celebración en San Telmo, la cantante abrió el archivo privado de su boda. Desde el guiño histórico a Diego Maradona y Claudia Villafañe en la pastelería de Damián Betular hasta los dos vestidos de novia y los detalles de una fiesta pensada para disfrutar sin celulares.
A más de dos semanas de haber sellado su historia de amor con Pedro Rosemblat en una antigua casona de San Telmo, Lali Espósito decidió abrir el álbum personal de aquel sábado 31 de octubre. Lejos de la formalidad de las fotos oficiales, la artista compartió en sus redes una bitácora cargada de afecto, diseño y guiños a la identidad argentina.
"Voy a subir algunas imágenes del casamiento para agradecerle especialmente a personas que adoro y que fueron claves para lograr que ese día sea como deseábamos con Pedro", expresó la cantante al musicalizar la primera entrega con "Necesito tu amor", de Charly García.
En una noche donde los invitados debieron resguardar sus teléfonos en fundas especiales para privilegiar el encuentro real, estas capturas revelan la trastienda de una producción cuidada al detalle.
Alta pastelería con mística del 89'
Uno de los grandes protagonistas de la velada fue el pastel de bodas, una pieza monumental diseñada por Damián Betular. Lejos de los formatos minimalistas, Lali le planteó al pastelero un desafío lúdico al pedirle que fuera tan alta que tuviera que subirse encima del novio para poder cortarla.
El resultado fue una torre de nueve pisos con volados blancos plegados y cintas en tono rosado que superaba la estatura de la novia.
El concepto detrás de semejante estructura tenía una raíz icónica: una fotografía de Diego Maradona y Claudia Villafañe cortando su torta de 1,70 metros en el Luna Park, en noviembre de 1989.
El homenaje cerró un círculo perfecto, ya que la organización integral del evento estuvo en manos de la firma de eventos de Villafañe, a quien los novios destacaron por su calidez y precisión para interpretar cada deseo.
Dos vestidos, estilismo de autor y el destino del ramo
En materia de moda nupcial, la artista apostó por el talento local con una propuesta versátil pensada para acompañar los distintos climas de la noche.
Para la ceremonia principal lució un diseño con espalda descubierta y capa de tul creado por Justo Ocampo, a quien definió como "el número uno total", mientras que para el momento del baile optó por un cambio de vestuario hacia un vestido de encaje acompañado por un tocado de cristales, privilegiando la comodidad sin perder sofisticación.
El beauty look se completó con el peinado de Juan Manuel Cativa y el maquillaje y estilismo de Maru Venancio, amiga íntima de la cantante y quien además fue la afortunada en quedarse con el ramo de la novia.
El costado más emotivo del recorrido visual estuvo dedicado a las madres de ambos, Majo Riera y Marcela Amado —vestida con un diseño floral en verde, fucsia y lila la primera, y con un sastrero negro con corsé de encaje la segunda—, retratadas brindando juntas como pilares fundamentales de la pareja.
Una pista de baile con sello pop
Como no podía ser de otra manera, la música fue el hilo conductor de la madrugada. La fiesta contó con un momento sorpresa protagonizado por Juliana Gattas, compañera de Lali en el proyecto BOM, quien tomó el micrófono para cantar frente a los invitados, mientras que Ale Sergi se encargó de marcar el ritmo desde la cabina como DJ.
El cierre del álbum resumió el espíritu de una boda que combinó glamour, cercanía y tradición: una postal en blanco y negro de los recién casados abrazados y una frase simple pero contundente: "Fuimos felices".