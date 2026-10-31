La cantante Lali Espósito y el periodista Pedro Rosemblat celebrarán su casamiento este sábado 31 de octubre en una antigua casona del barrio porteño de San Telmo. La pareja eligió un festejo íntimo, rodeada de familiares y amigos cercanos.
Así es la casona de San Telmo donde Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebrarán su boda
La pareja eligió una antigua propiedad porteña para compartir el festejo con sus familiares y amigos más cercanos. Claudia Villafañe está a cargo de la organización.
El inmueble conserva la arquitectura tradicional de Buenos Aires y cuenta con espacios de vegetación que fueron acondicionados para recibir a los invitados. Además, parte de la cuadra fue delimitada para organizar los accesos y el estacionamiento durante el evento.
Celebración íntima
El lugar elegido combina construcciones de estilo antiguo con sectores verdes. En los días previos a la boda, el espacio fue preparado para recibir a los asistentes, mientras que se tomaron medidas en las inmediaciones para ordenar la circulación y los ingresos.
La organización del evento está en manos de Claudia Villafañe. Por su parte, los novios decidieron mantener bajo reserva los detalles de la ceremonia y evitar que se conozcan de antemano aspectos centrales de la celebración.
Los detalles que adelantó Lali
En la previa del casamiento, la artista contó que no usará un vestido tradicional con una cola extensa. También definió el festejo como un encuentro tranquilo, pensado para compartir con las personas más cercanas.
Entre los invitados habrá familiares de la cantante que viajarán desde distintos puntos del país para acompañarla en ese día especial.
Además, Espósito descartó la posibilidad de realizar una luna de miel inmediatamente después de la ceremonia, debido a los compromisos laborales que tienen tanto ella como Rosemblat.
La historia de amor entre Lali y Pedro
La relación empezó a gestarse hacia fines de 2023. Según contó la cantante, se interesó por las publicaciones que Rosemblat compartía en redes sociales y decidió escribirle. Más adelante, coincidieron en una reunión con amigos en común.
Aunque Lali recordó que aquel primer encuentro estuvo atravesado por los nervios, el vínculo avanzó y con el tiempo se consolidó.
En febrero de 2024 hicieron pública la relación. Un mes después tuvieron su primera aparición oficial como pareja durante el estreno de la obra teatral Mejor no decirlo, protagonizada por Mercedes Morán e Imanol Arias.
En 2025, la artista reveló que ya convivían y compartió algunos aspectos de la rutina que habían construido juntos. Finalmente, en enero de este año anunciaron su compromiso.