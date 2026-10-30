Lali Espósito compartió nuevos detalles sobre el casamiento que prepara junto a Pedro Rosemblat y adelantó cómo imagina uno de los momentos más importantes de su vida personal.
Lali Espósito reveló cómo será su casamiento con Pedro Rosemblat y dio detalles del vestido
La cantante habló sobre el look que eligió, la intimidad del festejo y la posibilidad de tener hijos. También confirmó que Tini Stoessel estará entre los invitados.
En una entrevista con el medio Frontera, durante los Premios Billboard de la Música Latina, la artista habló sobre el vestido que usará, la celebración con sus seres queridos y los planes que tiene con su pareja después de la ceremonia.
Uno de los aspectos que más curiosidad despertó entre sus seguidores fue la elección del atuendo para la ocasión. Lejos de las versiones que imaginaban un diseño tradicional y de grandes dimensiones, la cantante descartó que vaya a lucir un vestido con una cola extensa.
“A veces me dicen: ‘Vas a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros’. No, nada de eso va a pasar. Es muy tranqui y es muy para nuestra familia, nuestros amigos y para nosotros, para celebrar este amor”, explicó.
Aunque no reveló el diseño definitivo ni precisó qué estilo tendrá su vestimenta, sus declaraciones anticiparon una propuesta alejada de las convenciones más tradicionales de las ceremonias nupciales.
Un festejo íntimo
La intérprete también puso el foco en el significado que tendrá la celebración y en la posibilidad de reunir a las personas más importantes de su vida. Según explicó, la intención es organizar un encuentro cercano, sin una puesta en escena multitudinaria.
La presencia de familiares y amigos tendrá un lugar central. En ese sentido, contó que algunos de sus parientes viajarán desde el interior de Argentina para acompañarla en la jornada.
“Se unen los amigos, se une mi familia. Yo tengo familia en el interior del país, en Argentina y viajan para esta boda. Ver a mi madre ahí y a mis hermanos. Cómo el otro se alegra por tu felicidad, cómo vos ves a esa persona con la que estás eligiendo vivir eso y te llena de emoción y te sentís acompañado en la vida. Creo que va a ser un momento bonito”, expresó.
La cantante también reflexionó sobre los cambios que experimentó en su manera de organizar la vida y distribuir el tiempo entre sus compromisos laborales y los espacios personales.
“Pasé los treinta hace rato, tengo treinta y cinco. Es un momento de la vida muy, muy especial, porque ya las cosas no te dan lo mismo”, señaló.
En esa línea, reconoció que durante mucho tiempo priorizó el trabajo por encima de otras actividades, aunque actualmente busca un mayor equilibrio. “Yo antes era muy trabajo, trabajo, trabajo y ahora también soy muy trabajadora, pero también aprendí a darme los tiempos del disfrute de los seres queridos, de los espacios para mí”, agregó.
Viaje pendiente
Otro de los temas que abordó fue la posibilidad de realizar una luna de miel después de la ceremonia. Sin embargo, la agenda profesional de ambos aparece como el principal obstáculo para organizar una escapada inmediata.
“No, cero. Por ahora no, ningún tipo de descanso. No me dio la agenda, pero en algún momento me iré de viaje. Él también trabaja mucho, así que no se queja porque a él le pasa lo mismo”, comentó sobre la situación que comparte con Rosemblat.
De esta manera, el viaje quedará para más adelante, cuando los dos puedan encontrar un espacio libre entre sus respectivas obligaciones.
Durante la charla, Lali también fue consultada sobre la posibilidad de convertirse en madre junto al periodista. La artista evitó dar una respuesta definitiva y reconoció que todavía se pregunta si realmente desea tener hijos.
“Yo creo que al final uno no se ve y después si le llega a suceder o lo llega a querer, bueno, una se impone porque, bueno, la vida es así. Pero me pregunto mucho si lo deseo de verdad y mientras me hago esa pregunta, aquí estoy. Sin niños”, respondió.
Las pistas de su hermana
Las declaraciones de la cantante se sumaron a las que había realizado días antes Anita Espósito, su hermana, sobre el atuendo que podría elegir para la ocasión.
En una entrevista con Catalina Dlugi, en el programa Agarrate Catalina, por La Once Diez Radio de la Ciudad, la joven evitó revelar información concreta, aunque dejó abierta la posibilidad de que su hermana se aleje de la imagen clásica de una novia.
“No sé si es una novia de blanco”, respondió cuando le preguntaron por el estilo que podría llevar Lali. Luego agregó: “Así como tan blanca y brillante no me la veo yo”.
Anita, vinculada al mundo de la moda, tampoco confirmó si conoce el diseño elegido ni brindó pistas sobre el color, la firma o la silueta. “Poder no puedo decir nada”, contestó ante la insistencia de la conductora.
Por otra parte, contó que la familia atraviesa distintos encuentros previos a la celebración y bromeó sobre la cantidad de compromisos sociales que se acumularon: “Nadie se va a poder poner un vestido”.
Mientras tanto, la invitación de Tini Stoessel también sumó expectativa alrededor del evento. La presencia de la cantante entre los invitados fue confirmada y se convirtió en otro de los datos que despertaron interés en torno a la celebración de Lali y Pedro Rosemblat.