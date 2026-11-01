Celebración

Lali Espósito y Pedro Rosemblat: los detalles que se conocieron de su boda en San Telmo

Aunque la pareja buscó preservar la intimidad del festejo, algunas publicaciones de los invitados dejaron ver parte de la celebración. Una torta de varios pisos realizada por Damián Betular, recuerdos personalizados y frases con humor fueron algunos de los elementos que trascendieron.