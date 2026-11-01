Después de la ceremonia íntima que celebraron el sábado en una casona del barrio porteño de San Telmo, Lali Espósito y Pedro Rosemblat comenzaron a dejar conocer algunos detalles de su casamiento a través de las redes sociales.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat: los detalles que se conocieron de su boda en San Telmo
Aunque la pareja buscó preservar la intimidad del festejo, algunas publicaciones de los invitados dejaron ver parte de la celebración. Una torta de varios pisos realizada por Damián Betular, recuerdos personalizados y frases con humor fueron algunos de los elementos que trascendieron.
La pareja había organizado un festejo con estrictas medidas para evitar la difusión de imágenes, pero algunas fotografías compartidas por invitados y cuentas de seguidores permitieron reconstruir parte de lo que ocurrió durante la jornada.
La reserva fue una de las características centrales del evento. La mayoría de los asistentes mantuvo el pedido de no publicar imágenes del interior del lugar ni de la fiesta, aunque algunos objetos y prendas utilizados durante la celebración terminaron circulando en distintas plataformas.
Entre los elementos que más comentarios generaron estuvieron la torta nupcial, los souvenirs entregados a los invitados y las frases elegidas para sumar un toque de humor.
La torta de varios pisos que preparó Damián Betular
Uno de los detalles que se conocieron fue el diseño de la torta de bodas. Una imagen difundida en la red social X mostró una preparación blanca, de varios pisos, decorada con volados y detalles en rosa pálido.
La fotografía fue publicada por la cuenta Fandom Aguerrido y rápidamente comenzó a compartirse entre los seguidores de la pareja.
La elaboración estuvo a cargo de Damián Betular, quien llegó a la casona acompañado por integrantes de su equipo para supervisar el traslado y la presentación del postre.
El pastelero participó personalmente del operativo y estuvo pendiente de que la torta llegara al lugar en las condiciones previstas.
El cuidado de ese momento también formó parte de las medidas de privacidad dispuestas para la boda.
Cuando el equipo descargó el postre de una combi, varias personas utilizaron una tela blanca para cubrirlo y evitar que quienes se encontraban en las inmediaciones pudieran fotografiarlo. La maniobra buscó mantener la sorpresa para los novios y los invitados.
La imagen que finalmente trascendió permitió conocer parte del diseño, aunque no se difundieron mayores detalles sobre su preparación ni sobre el momento en que fue presentada durante la fiesta.
Souvenirs con frases y guiños al humor de la pareja
Los recuerdos que recibieron los asistentes también aportaron algunas pistas sobre el estilo elegido para la celebración. Entre las imágenes que circularon apareció un encendedor blanco con una inscripción particular: “YO FUI AL CASAMIENTO DEL NOVIO DE LALI”. El objeto llevaba además un logotipo con las iniciales “LP”, en referencia a los nombres de los recién casados.
El mismo diseño se observó en una pequeña caja blanca que apareció en una historia de Instagram publicada por Tomás Quintín Palma, actor y humorista rosarino que estuvo entre los invitados. La caja tenía las iniciales de la pareja impresas en rojo y formaba parte de los presentes preparados para quienes participaron del festejo.
Las frases humorísticas también llegaron a la vestimenta de algunos asistentes. Matías Mowzet, periodista vinculado a Gelatina, el canal de streaming en el que trabaja Rosemblat, mostró una camisa blanca con la inscripción “NI EN PEDO ME CASO”. El mensaje retomaba una expresión que Lali había utilizado durante una entrevista con el programa LAM, en septiembre de 2025.
Quintín Palma, por su parte, compartió una fotografía de su look para la ocasión. Llevaba una remera blanca con la frase “YO FUI AL CASAMIENTO DEL NOVIO DE LALI”, combinada con un traje a cuadros y botas marrones.
Los objetos y las prendas funcionaron como referencias a la identidad pública de ambos y a algunas expresiones que forman parte de su vínculo con el público. En lugar de recurrir únicamente a recuerdos tradicionales, la pareja incorporó mensajes que mezclaron humor y referencias personales.
Aunque la celebración se desarrolló con un importante resguardo de la intimidad, las publicaciones permitieron conocer algunos aspectos de su organización.
La torta diseñada por Betular, los souvenirs personalizados y las frases elegidas para los invitados fueron, hasta el momento, algunas de las imágenes más comentadas de una boda que Lali y Pedro prefirieron mantener lejos de la exposición.