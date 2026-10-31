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Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el sí: los detalles íntimos de la boda en San Telmo

Con un festejo blindado y la presencia de amigos cercanos, los novios compartieron emotivos votos en el jardín de un histórico inmueble porteño.

La primera foto de la pareja luego de dar el "sí quiero".La primera foto de la pareja luego de dar el "sí quiero".
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La cultura pop y la política streaming vivieron este sábado su evento más esperado. La popular cantante Lali Espósito y el conductor y escritor Pedro Rosemblat se casaron en una emotiva y hermética ceremonia celebrada en Casa Carlos, una casona antigua ambientada para eventos en el tradicional barrio porteño de San Telmo.

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La pareja, que blanqueó su romance a comienzos de 2024 tras haberse conocido en una fiesta de Halloween, ratificó su historia de amor rodeada de familiares, colegas y amigos cercanos del medio.

Un festejo minimalista y blindado

La organización de la boda estuvo a cargo de Claudia Villafañe, quien diseñó un evento de perfil bajo, minimalista y poco ostentoso, fiel al estilo que caracteriza a la intérprete de Disciplina. Pese al operativo de seguridad para evitar filtraciones, algunos detalles trascendieron rápidamente a través de las redes sociales.

Entre los invitados ilustres que dijeron presente se destacaron figuras del espectáculo y la música como Peter Lanzani, Dillom, Cande Vetrano, Mery del Cerro, Justina Bustos, Migue Granados (Rebord) y Juliana Gattas. Por su parte, la madre de la artista, Majo Riera, lució un elegante vestido largo de gala con un estampado botánico y complementos en tonos fucsia.

Algunos de los vecinos del lugar donde se celebró el compromiso compartieron fotos en redes sociales.Algunos de los vecinos del lugar donde se celebró el compromiso compartieron fotos en redes sociales.

Además, uno de los grandes atractivos de la jornada gastronómica estuvo en manos del pastelero y jurado televisivo Damián Betular, quien se encargó personalmente de la patisserie y de la mesa dulce del evento.

Votos virales y emoción en el jardín

Con un riguroso operativo para resguardar la intimidad de los novios —al punto de que la imponente torta principal fue custodiada con telas blancas al bajar de una camioneta para evitar las cámaras—, un vecino logró captar y viralizar un fragmento del momento en el que Lali le leía sus votos a Pedro en el jardín de la casona. "Por ser tu mujer" y pasajes donde reflexionaba sobre "las ausencias, las faltas y las decepciones" formaron parte de las sentidas palabras que conmovieron a los presentes.

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De este modo, la artista y el conductor sellaron una de las relaciones más celebradas por el público joven, consolidando un vínculo que nació casi en secreto y que hoy se transforma en uno de los matrimonios más resonantes de la farándula nacional.

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