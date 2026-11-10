Lali Espósito volvió a captar la atención de sus millones de seguidores al presentar una impactante transformación estética. Reconocida por marcar tendencia y reinventar su estilo en cada etapa de su carrera, la artista decidió dejar de lado la melena que la acompañó durante los últimos dos años para darle la bienvenida a un cambio drástico.
Corte pixie desmechado: el renovado estilo rockero de Lali Espósito
La cantante dejó atrás su clásica melena larga y apostó por un estilismo corto, con volumen y movimiento que revolucionó a sus seguidores.
Un estilo con impronta moderna
Fiel a su dinamismo en las redes sociales, la cantante expuso el proceso a través de sus historias de Instagram. En la secuencia, mostró inicialmente el trabajo de su estilista sobre la extensa cabellera oscura y, segundos después, reveló el resultado final: un corte corto, desmechado y con capas marcadas que aportan volumen en la zona superior.
El nuevo diseño incluye un flequillo largo que enmarca las facciones del rostro, junto con una nuca desfilada que le otorga movimiento al cabello. Esta propuesta estética destaca por su aire fresco y rockero, alejándose por completo de la imagen lacia y uniforme que venía exhibiendo en sus presentaciones y apariciones públicas recientes.
Una nueva etapa estética
Para acompañar el clip que documentó la transformación, Lali eligió musicalizar el momento con “Vivo del pop”, uno de sus recientes lanzamientos en el marco del proyecto BOM junto a Miranda!. Además, completó la publicación con emojis dirigidos a sus fanáticos, sin necesidad de agregar declaraciones extendidas sobre el motivo de su decisión.
Con este paso, la intérprete reafirmó su soltura para experimentar con la moda y el estilismo personal. Sin temor a las tijeras, inauguró una nueva etapa estética que rápidamente generó repercusión en las plataformas digitales.