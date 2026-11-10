Con un estilo natural, ligero y versátil, el flequillo coreano se perfila como una de las tendencias de cabello para renovar el look durante la primavera y el verano. Inspirado en la estética de belleza de Corea del Sur, este corte se caracteriza por sus mechones finos, su caída suave y un acabado que enmarca el rostro sin cubrir por completo la frente.
El flequillo coreano es el cambio de look ideal para primavera y verano
Una propuesta inspirada en las tendencias de belleza asiáticas que apuesta por mechones livianos, movimiento y un acabado natural para renovar la melena sin perder versatilidad.
A diferencia de los flequillos tradicionales, más rectos y tupidos, esta versión apuesta por la transparencia y el movimiento. Es una alternativa ideal para quienes buscan un cambio sutil, femenino y fácil de adaptar a diferentes estilos.
¿Cómo es el flequillo coreano?
También conocido como see-through bangs, este flequillo se distingue por dejar pequeños espacios entre los mechones, permitiendo que parte de la frente quede visible. Generalmente, los cabellos centrales son más cortos, mientras que los laterales se alargan progresivamente hasta integrarse con el resto de la melena.
Su principal atractivo es la naturalidad. No necesita una estructura rígida ni un peinado demasiado elaborado para conseguir un resultado delicado. Además, puede acompañar cabellos largos, cortes en capas, melenas rectas y estilos con ondas.
Las versiones que podés elegir esta temporada
Una de sus ventajas es que permite distintas adaptaciones según el largo, la textura del cabello y el efecto que se quiera conseguir.
- Clásico: mechones finos que dejan entrever la frente y aportan frescura.
- Con laterales largos: enmarca el rostro y se integra suavemente con la melena.
- Con capas: suma movimiento y una apariencia más dinámica.
- Con ondas: crea un look relajado y desenfadado.
- Con cabello lacio: destaca la caída natural y aporta un detalle delicado.
Cómo peinarlo y mantenerlo
Para conseguir su característica caída liviana, se puede utilizar un secador y un cepillo redondo pequeño. La idea es levantar suavemente las raíces y dirigir los mechones hacia los costados, evitando un acabado demasiado rígido.
También conviene evitar los productos pesados, ya que pueden agrupar el cabello y quitarle transparencia. Los retoques periódicos ayudan a conservar el largo y la forma, especialmente porque los mechones frontales pueden perder rápidamente su estructura a medida que crecen.
Antes de cortarlo, es recomendable consultar con un estilista para adaptar la densidad y el largo a las características del cabello y la forma del rostro.
Así, el flequillo coreano se presenta como una opción fresca y versátil para cambiar de imagen sin modificar demasiado el largo de la melena.