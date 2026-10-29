El corte curvy, también conocido como corte curvo o corte C, se destaca como una de las tendencias de pelo de este año. Su diseño combina capas de distintas longitudes para crear una silueta redondeada que enmarca el rostro y aporta volumen, movimiento y naturalidad. El resultado es un estilo que combina una estética clásica con un acabado moderno.
Efecto envolvente y estilo clásico: las claves del corte C para enmarcar el rostro
Con puntas peinadas hacia adentro y secado envolvente, el look gana dinamismo sin perder longitud, adaptándose con facilidad a cualquier tipo de melena actual.
La clave está en que las capas más cortas se ubican alrededor de la cara, mientras que las demás se alargan progresivamente hacia la parte posterior de la melena. Esta distribución genera una curva similar a la letra C y ayuda a destacar las facciones con un efecto suave y envolvente.
Cómo es y qué lo hace diferente
A diferencia de los cortes rectos, el corte C apuesta por una estructura dinámica, con capas que acompañan la forma del rostro y puntas que pueden peinarse hacia adentro. Su efecto esponjoso aporta una apariencia de mayor volumen, sin necesidad de modificar demasiado el largo del cabello.
Puede adaptarse a melenas medias y largas, y funciona en distintas texturas, aunque la técnica debe ajustarse a la densidad y al movimiento natural de cada pelo. La distribución de las capas también permite personalizar el resultado según las facciones y el estilo de cada persona.
Las claves para llevar el corte curvy
Antes de elegir esta tendencia, conviene considerar algunos detalles para conseguir el efecto deseado:
- Largo: las melenas medias y largas permiten destacar mejor la curva.
- Capas delanteras: su altura determina cómo se enmarca el rostro.
- Volumen: una distribución adecuada aporta movimiento sin recargar las puntas.
- Peinado: el brushing hacia adentro resalta la forma característica del corte.
- Mantenimiento: los retoques ayudan a conservar la silueta a medida que crece el cabello.
Cómo peinarlo para destacar la forma en C
Una de las maneras más sencillas de resaltar el corte curvy es realizar un brushing con cepillo redondo, dirigiendo las puntas hacia adentro para conseguir un acabado envolvente. También se puede utilizar un secador para levantar ligeramente las raíces y dar forma a las capas delanteras.
Para un resultado más natural, es posible dejar secar el cabello al aire y trabajar solo algunos mechones. Lo importante es conservar el movimiento y evitar un acabado demasiado rígido.
Antes de realizarlo, se recomienda consultar con un estilista para adaptar las capas a la textura del pelo y a la rutina de peinado. Así, el corte mantiene su esencia: volumen, movimiento y una curva suave que acompaña las facciones.