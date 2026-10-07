Durante la gala anual de moda del New York City Ballet, celebrada en el Lincoln Center de Nueva York, Sarah Jessica Parker se convirtió en el centro de atención al lucir un peinado que reafirma una de las apuestas de belleza más destacadas de la temporada: el grey blending. La actriz asistió al evento junto a su pareja, Matthew Broderick, vistiendo un diseño semitransparente de Simone Rocha en tono beige rosado, acompañado por una extensa trenza que llegó hasta la parte baja de su espalda.
Sarah Jessica Parker redefinió la tendencia del grey blending en Nueva York
La actriz lució una maxi trenza con canas visibles durante la gala de otoño del New York City Ballet. La técnica de coloración busca integrar las hebras grises con los tonos naturales en lugar de ocultarlas.
El estilismo combinó elementos románticos y teatrales que remitieron directamente al mundo de la danza, como el tul, los bordados florales, las transparencias y los lazos de raso rosa que descendieron desde el escote y la cintura. Estas mismas cintas se entrelazaron a lo largo de su cabello, unificando la indumentaria con un peinado ornamental.
La integración de tonos en el cabello
El detalle principal de la propuesta capilar radicó en dejar expuestas las canas alrededor del rostro, integrándolas de manera fluida con los matices rubios y castaños de su melena. En lugar de buscar una cobertura uniforme o disimular el paso del tiempo, el peinado destacó el grey blending, una técnica de coloración que combina mechas, reflejos o balayage para suavizar la transición entre el cabello gris y la base natural.
La colorista Gina Gilbert, quien ha trabajado con la protagonista de Sex and the City, explicó que el método utiliza mechas y balayage estratégicos para permitir que las hebras plateadas convivan en armonía con matices rubios y tonos más oscuros. En esta oportunidad, el uso de extensiones aportó un volumen significativo en la coronilla y una caída con textura que evitó un acabado rígido.
Un recorrido por sus peinados icónicos
Esta aparición no representa la primera ocasión en que la actriz elige las trenzas para un evento público de gran convocatoria. En 2006 lució un peinado recogido hacia atrás con volumen superior, mientras que en los Globos de Oro de 2017 apostó por una trenza que enmarcaba su rostro, decorada con cristales negros. En 2024 también fue fotografiada en las calles de Nueva York con una versión más sencilla, sujeta con bandas elásticas en la base y las puntas.
Asimismo, durante la primera temporada de la serie And Just Like That, el personaje de Carrie Bradshaw llevó una trenza larga adornada con flores tridimensionales. La propuesta exhibida en el David H. Koch Theater retomó la línea de los peinados elaborados, incorporando las canas de forma visible como un elemento central de la estética general.
El conjunto se completó con un bolso rígido calado en tono marfil, calzado de tacón con acabado brillante, un colgante pequeño y anillos discretos, manteniendo el foco visual en el peinado y en la propuesta de la diseñadora irlandesa.