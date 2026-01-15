Un nuevo escándalo reaviva la tensión entre actores de Sex and the City

Una nueva polémica sacude el universo de Sex and the City. El actor Chris Noth quedó nuevamente en el centro de la controversia tras responder de forma irónica a un comentario sobre Sarah Jessica Parker, quien fue homenajeada recientemente en los Golden Globes 2026. El intercambio en redes sociales reavivó el conflicto que desde hace años parece dividir a las antiguas estrellas de la serie.
Sarah Jessica Parker no hizo declaraciones públicas hasta el momento. Crédito: Reuters.
El comentario que desató la tormenta
Todo comenzó con una publicación que Chris Noth compartió en su cuenta de Instagram el lunes 8 de enero, donde se lo ve entrenando en el gimnasio y escribió: “A la mierda el Año Nuevo. ¡Vamos!”.
Si bien el mensaje parecía en tono motivacional, un seguidor le comentó con sorna: “¿Querrás decir que se joda SJP y su premio, no? Jajaja”. Noth, lejos de esquivar la ironía, respondió con un simple: “Cierto”.
La frase desató la reacción inmediata de usuarios y medios, interpretando que el actor avalaba una crítica directa contra su excompañera, justo días después de que ella fuera reconocida con el prestigioso Premio Carol Burnett, otorgado por su trayectoria televisiva.
El actor respondió con ironía a un comentario en Instagram y desató una nueva ola de controversias.
La aclaración de Noth
Frente a la creciente ola de críticas, Noth emitió una respuesta en redes intentando aclarar sus dichos: “Mi comentario fue improvisado, ligeramente sarcástico y, en retrospectiva, no tan importante como para justificar esta discusión”, escribió el actor. “Francamente, creo que hay cosas más importantes en el mundo de qué hablar”.
Sin embargo, la aclaración no logró calmar el revuelo. Muchos usuarios señalaron que el tono de sus palabras fue despectivo y poco profesional, teniendo en cuenta el delicado historial que lo vincula a denuncias de abuso, hecho que lo alejó de los proyectos relacionados con la franquicia en los últimos años.
La relación entre Chris Noth y Sarah Jessica Parker se encuentra deteriorada desde 2021, cuando el actor fue acusado por varias mujeres de abuso sexual. Aquellas denuncias coincidieron con el regreso de la serie bajo el título And Just Like That…, en la que Noth fue eliminado del elenco tras su aparición inicial.
En ese contexto, Parker, junto a Cynthia Nixon y Kristin Davis, emitió un comunicado en apoyo a las víctimas: “Nos solidarizamos con las mujeres que se presentaron y compartieron sus experiencias dolorosas. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello”, expresaron en su momento.
Desde entonces, Noth ha mantenido un bajo perfil mediático y ha sido excluido de futuras temporadas de la serie, profundizando el distanciamiento con el elenco original.
La relación entre Chris Noth y Sarah Jessica Parker se encuentra deteriorada desde 2021.
Parker guarda silencio
Hasta el momento, Sarah Jessica Parker no hizo declaraciones públicas sobre el comentario de Noth ni sobre su posterior aclaración. Su silencio, sin embargo, no fue suficiente para frenar la ola mediática que reflotó la historia de desencuentros entre ambos.
Mientras tanto, los seguidores de Sex and the City continúan atentos a cada cruce indirecto entre sus figuras, en un conflicto que, lejos de apagarse, parece renovarse cada cierto tiempo con nuevos episodios.
Lo que podría haber sido una anécdota menor en redes sociales terminó convirtiéndose en un nuevo escándalo que evidencia la fractura irreconciliable entre Chris Noth y Sarah Jessica Parker. En una industria donde la imagen pública lo es todo, cada palabra, incluso la más breve, puede encender una polémica de gran alcance.