Participación especial

Tras su casamiento, Lali Espósito volvió a los escenarios como invitada al show de BB Asul

La cantante sorprendió al público de Niceto Club, donde apareció para interpretar junto a la artista “Miss Universo”, la canción que da nombre al su nuevo álbum. Desde el escenario anunciaron: “Hora de coronar a nuestra Miss Universo de la velada” y comenzó la presentación que permitió escuchar por primera vez en vivo la colaboración que reúne los universos musicales de ambas.