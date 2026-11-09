Lali Espósito sorprendió al público durante el recital de BB Asul en Niceto Club, donde apareció como invitada especial para interpretar juntas “Miss Universo”, la canción que da nombre al nuevo álbum de la artista. La presentación marcó el regreso de la cantante a los escenarios después de su casamiento y permitió escuchar por primera vez en vivo la colaboración que reúne los universos musicales de ambas.
Tras su casamiento, Lali Espósito volvió a los escenarios como invitada al show de BB Asul
La cantante sorprendió al público de Niceto Club, donde apareció para interpretar junto a la artista “Miss Universo”, la canción que da nombre al su nuevo álbum. Desde el escenario anunciaron: “Hora de coronar a nuestra Miss Universo de la velada” y comenzó la presentación que permitió escuchar por primera vez en vivo la colaboración que reúne los universos musicales de ambas.
La participación de Lali Espósito se produjo cuando el espectáculo ya estaba avanzado. Desde el escenario anunciaron: “Hora de coronar a nuestra Miss Universo de la velada”, una frase que generó expectativa entre los asistentes hasta que la artista hizo su aparición y desató la ovación del público.
Una puesta en escena especial
Con una tiara en el pelo y una remera blanca con la inscripción “I Hate BB Asul”, Espósito se sumó a la propuesta escénica de su colega. Primero imitó el saludo característico de las reinas de belleza desde una carroza y luego se ubicó junto a BB Asul para cantar el tema. Los espectadores registraron el encuentro con sus celulares y rápidamente compartieron las imágenes en las redes sociales.
La puesta estuvo atravesada por referencias a los concursos de belleza, aunque con una mirada irónica y una estética rockera. Sobre el escenario se destacaron grandes telas blancas y negras, luces violáceas y una escenografía especialmente diseñada para acompañar el concepto del disco. Ambas artistas lucieron pequeñas coronas y compartieron distintos momentos de la presentación, incluso sentadas en el borde del escenario y abrazadas mientras cantaban frente a las primeras filas.
BB Asul eligió un vestido negro, medias de red y una banda cruzada sobre el torso, mientras que Lali llevó una musculosa corta, shorts negros, medias oscuras y botas altas con plataforma. El detalle que más llamó la atención fue el mensaje de la remera de la invitada, “I Hate BB Asul”, que contrastó con el gesto de acompañar a la cantante en una de las canciones centrales de su nuevo proyecto.
https://t.co/TquuB4eIdO— INFO LALI (@laliinfooficial) November 9, 2026
Un respaldo esperical para BB Asul
La interpretación de “Miss Universo” fue uno de los momentos más destacados de la noche, ya que permitió escuchar por primera vez en directo a las dos artistas juntas en esta colaboración. Para BB Asul, la presencia de Espósito significó un respaldo especial durante la presentación de su nuevo material ante el público de Niceto Club.
El vínculo profesional entre ambas tampoco comenzó con este lanzamiento. BB Asul ya había participado en composiciones vinculadas a la carrera de Lali y figura entre las colaboradoras de “Fanático”, uno de los temas de la cantante. El encuentro en el escenario funcionó así como una nueva muestra de la relación creativa que mantienen.
El álbum “Miss Universo” combina influencias del grunge, el nu metal, el rock y el pop. A través de sus canciones, BB Asul propone una identidad artística que se aleja de los modelos tradicionales y aborda temas como la diferencia, la incomodidad y la necesidad de encontrar un lugar propio.
El concepto del disco funciona como una reivindicación de quienes no encajan en los parámetros establecidos. Con una estética que mezcla el humor, la rebeldía y las referencias a los certámenes de belleza, la artista busca poner en primer plano aquello que habitualmente queda al margen. La participación de Lali terminó de darle un momento especial a una presentación que tuvo como protagonista a BB Asul y su nuevo universo musical.