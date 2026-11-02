¿Peleadas?

Por qué Lali Espósito no invitó a su casamiento a Moria Casán y qué dijo la diva

"La One" reveló los motivos por los cuales la cantante decidió no convocarla a su boda, aclarando los tantos en medio de las especulaciones del espectáculo y ratificando la excelente relación que mantiene con la reconocida artista pop.