Visiblemente conmovida y en pleno programa de televisión, Moria Casán se enteró de la muerte de Fernando Jorge “Coco” Shedden, quien fuera su chofer de confianza durante décadas en Mar del Plata. "La One" rompió en llanto al aire, recordó los momentos compartidos, habló sin filtros sobre los difíciles problemas de adicciones que lo alejaron en los últimos años y le dedicó una sentida despedida.
El desgarrador llanto de Moria Casán al enterarse en vivo de la partida de su histórico chofer
La conductora recibió la triste noticia en vivo, recordó los años compartidos con su histórico colaborador y relató cómo lograron reconciliarse hace poco.
Una noticia devastadora en plena transmisión
El mundo del espectáculo amaneció con una triste noticia que golpeó de cerca a Moria Casán. Durante la emisión de su programa, la reconocida conductora recibió un mensaje en pleno aire por parte de su asistente en el que le confirmaban el fallecimiento de Fernando Jorge “Coco” Shedden, el hombre que la acompañó al volante durante décadas y se convirtió en una figura central de su cotidianeidad.
Sin poder ocultar el impacto emocional, la diva hizo una pausa en la conducción, se quebró ante las cámaras y compartió su dolor con la audiencia. "Tengo que dar una noticia muy triste, pero la vida es esto. Lamento tanto, me acaba de avisar mi asistente que falleció Coco, el que fue chofer mío toda la vida", expresó con la voz temblorosa.
El dolor, los altibajos y un reencuentro reciente
A lo largo de su relato, Moria optó por la sinceridad absoluta al repasar la compleja historia de vida de Shedden y el vínculo tan cercano que mantuvieron, el cual atravesó distintas etapas marcadas por la lejanía y el afecto incondicional.
Sin esquivar los momentos oscuros, la conductora se refirió a las dificultades personales que debió afrontar su histórico colaborador: "El personaje de él fue tan importante en mi vida. Después nos peleamos, en realidad nos separamos. Él tuvo problemas con su adicción que lo llevaron a ponerse en lugares muy oscuros", detalló con franqueza sobre los inconvenientes judiciales y de consumo que sufrió Coco en su etapa final.
No obstante, rescató el acercamiento que lograron experimentar en el último tiempo gracias al rodaje de su serie biográfica: "Estábamos separados, este último tiempo con la serie, nos permitió un poco reunirnos", explicó, reconociendo el valor de haber podido recomponer el diálogo antes de este trágico desenlace.
Una despedida cargada de emoción
Hacia el cierre del programa, la emoción se adueñó por completo del estudio. Entre lágrimas y con el peso de la pérdida, "La One" despidió a quien fuera su fiel custodio de rutas y caminos durante tantos años, lamentando además el contexto de soledad en el que se produjo su deceso en la ciudad balnearia de Mar del Plata: "Me da lástima que se murió solito".
Finalmente, sintetizó sus sentimientos con un mensaje de agradecimiento por los años compartidos y un aplauso al aire: "Solo decirle que lo quiero, que pasé muy buenos años con él, lo lamento. Me encanta que hayamos podido charlar en la última época, y estuviste en la serie mía. Te quiero, no sé cómo despedirte, un aplauso", concluyó con profundo pesar.
La partida de Coco Shedden deja una huella imborrable en el entorno íntimo de Moria Casán, evidenciando que, más allá de los distanciamientos y los avatares de la vida, los afectos genuinos y la historia compartida logran trascender el tiempo. La emotiva despedida en televisión no solo sirvió para homenajear a un histórico colaborador, sino también para dejar una profunda reflexión sobre las batallas personales y la importancia de reconciliarse en vida.