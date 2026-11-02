Lali Espósito y Pedro Rosemblat compartieron las primeras fotos oficiales de su casamiento y sorprendieron a sus seguidores con un álbum que permitió conocer algunos de los momentos más especiales de la celebración. «Fuimos inmensamente felices», escribieron los recién casados en una publicación conjunta en redes sociales.
Lali compartió fotos de su casamiento en medio del secreto y hermetismo
La cantante y Pedro Rosemblat compartieron las primeras imágenes oficiales de su boda y revelaron detalles de una celebración íntima que mantuvieron en secreto.
La boda se realizó el sábado 31 de octubre en una antigua casona del barrio porteño de San Telmo. Después de mantener los preparativos bajo estricta reserva y organizar un importante operativo de seguridad, la pareja decidió mostrar parte de una jornada que había despertado una enorme expectativa en el mundo del espectáculo.
Las imágenes recorren distintos momentos del casamiento, desde la ceremonia hasta el festejo posterior. También permiten conocer los looks elegidos por los protagonistas y algunos detalles de una fiesta que reunió a familiares, amigos y personas cercanas a la pareja.
«Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. Aguante el amor», expresaron Lali y Pedro en el mensaje que acompañó las fotografías.
Las fotos de la boda
Entre las postales más destacadas aparece la pareja durante la ceremonia, en un espacio decorado con vegetación, tul y encaje. Lali eligió un vestido blanco satinado, con breteles finos, espalda descubierta y un largo velo de encaje. Pedro, por su parte, llevó un traje beige cruzado, camisa clara y una rosa negra en la solapa.
Otra de las fotografías los muestra abrazados y sonrientes bajo el dosel que enmarcó el momento de la celebración. También compartieron registros de la firma del acta matrimonial, una instancia que ambos acompañaron con gestos de sorpresa y alegría.
El álbum incluyó además imágenes de la pareja bailando y compartiendo distintos momentos de la jornada. De esta manera, los protagonistas permitieron conocer parte de una ceremonia que se desarrolló lejos de las cámaras y de la exposición mediática.
La fiesta tuvo algunas escenas que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores. En una de las fotografías más descontracturadas, Lali aparece sentada sobre los hombros de Rosemblat mientras sirve espumante sobre una torre de copas. Ambos llevan anteojos de sol y celebran en medio del festejo.
En otra postal, la cantante mantiene la misma posición mientras corta una torta de varios pisos, decorada en tonos crema. Las imágenes reflejaron el clima distendido de la celebración y el estilo que la pareja eligió para compartir su día especial.
Una boda reservada
El casamiento había generado expectativa durante las horas previas debido al hermetismo que rodeó su organización. La pareja procuró mantener en secreto tanto el lugar como los detalles de la ceremonia, que se desarrolló con un importante dispositivo de seguridad.
Antes de que los recién casados publicaran las fotografías oficiales, una de las pocas imágenes que había trascendido era una toma aérea realizada desde las inmediaciones de la propiedad, en la que se podía observar a ambos durante la celebración.
Otro de los datos que se conocieron después de la boda fue la identidad de la persona que ofició la ceremonia. El encargado fue Martín Rechimuzzi, actor, politólogo y amigo cercano de la pareja, quien confirmó su participación a través de una publicación en sus redes sociales.
«Me tocó la honra de casarlos. Los amo para siempre», escribió junto a una fotografía en la que mostró el traje elegido para la ocasión.
Su presencia tuvo un significado especial en la historia de Lali y Pedro, ya que fue durante una reunión de amigos organizada por él donde ambos se conocieron personalmente por primera vez.
Con la publicación de las imágenes, Lali Espósito y Pedro Rosemblat compartieron finalmente algunos de los momentos más importantes de su casamiento. Una celebración íntima que, después de meses de expectativa y reserva, tuvo su primera presentación pública a través de las fotografías elegidas por sus propios protagonistas.