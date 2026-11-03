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Causa Maradona: allanaron por error una prepaga y un sanatorio

Los allanamientos fueron solicitados por los fiscales José Amallo, Cecilia Chaieb y Carolina Asprella ante el Juzgado de Garantías N.° 4 del Departamento Judicial de San Isidro.

Diego Maradona y su papá, Don Diego.Diego Maradona y su papá, Don Diego.
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La Justicia ordenó la realización de allanamientos a la casa matriz de Swiss Medical y el Sanatorio de Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo, con el objetivo de esclarecer los errores en las historias clínicas de Diego Armando Maradona y su padre, Don Diego.

Efectivos de la Dirección Cibercrimen de la Policía Bonaerense llevaron a cabo los procedimientos para "examinar los servidores y/o el sistema informático relativo a la gestión de los análisis de laboratorio" del astro argentino y su progenitor, fallecido el 25 de junio de 2015 en la clínica allanada.

El objetivo de los operativos

El fin de los operativos fue constatar "cómo se produjo, en qué fecha ocurrió y qué usuarios intervinieron en las operaciones que habrían llevado a insertar estudios realizados al padre como pertenecientes" al célebre futbolista, según precisaron.

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Los allanamientos fueron solicitados por los fiscales José Amallo, Cecilia Chaieb y Carolina Asprella ante el Juzgado de Garantías N.° 4 del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo del magistrado Esteban Rossignoli, quien dio lugar a la solicitud.

La polémica en el juicio

La controversia en el juicio por la muerte de Maradona surgió cuando el nefrólogo Hernán Trimarchi -perito de la Junta Médica Interdisciplinaria- prestó testimonio acerca de la supuesta enfermedad renal crónica del paciente, descripta en el documento de 138 páginas.

Nancy Forlini junto a sus defensores Nicolás D‘Albora y Agustín Varela. Fotografía: Agencia NA (Juan Vargas)Nancy Forlini junto a sus defensores Nicolás D‘Albora y Agustín Varela. Fotografía: Agencia NA (Juan Vargas)

Los abogados Nicolás D’Albora y Agustín Varela, defensores de la coordinadora de cuidados domiciliarios de la prepaga, Nancy Edith Forlini, compararon los análisis de Don Diego con los de su hijo (2019 y 2020) y corroboraron que los números de socios eran distintos.

En este sentido, solicitaron consultar a la prepaga y el envío de un oficio a la Oficina de Migraciones para verificar las entradas y las salidas del célebre futbolista hace 11 años.

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