El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona terminó este jueves con el cierre de los alegatos, las últimas palabras de cuatro acusados y la fecha del veredicto que se dará a conocer el 22 de diciembre, cuando se determinará si habrá justicia o no para uno de los ídolos más importantes de la Argentina, mientras que el médico Pedro Di Spagna fue absuelto.
Terminó el juicio por la muerte de Diego Maradona: absolvieron a Di Spagna y se conoció la fecha del veredicto
Las defensas de Mariano Perroni y Ricardo Almirón expusieron sus alegatos. Cuatro acusados pronunciaron sus últimas palabras y un juez se emocionó al finalizar la audiencia.
Después de 50 audiencias, 70 testigos y un documental bochornoso que provocó la nulidad del primer debate, el segundo proceso por el deceso del astro argentino llegará a su fin.
Luego de cuarto intermedio, el último de tantos, algunos eternos y otros breves, el juez Alberto Gaig no pudo evitar emocionarse y estalló en lágrimas: le agradeció a las partes, a la familia de la víctima y a los periodistas que desde el inicio cubrieron el juicio.
"No puedo hablar", reconoció el magistrado ante la mirada estupefacta de sus colegas, vocales del TOC 7 de San Isidro. Una fuente cercana al Tribunal conversó con la Agencia Noticias Argentinas y expresó: "Fue fuerte, creo que para todos. A mí me sorprendió su reacción, no la esperaba".
Cuando Gaig se recuperó, anunció que el 22 de diciembre a las 12.00 se dará a conocer la sentencia y dictó la absolución del clínico Pedro Di Spagna, el único de los siete implicados por el que la Fiscalía y las querellas requirieron su inocencia.
A lo largo de las jornadas, se acreditó que el facultativo intervino como interconsultor, en el chat "Tigre" recomendó medicamentos para tratar las indigestiones de Maradona y hasta aconsejó un nutricionista para que revise la dieta, al tiempo que nunca tuvo el número de la víctima y solamente lo visitó el 12 de noviembre de 2020 con el neurólogo Jorge Macía.
Antes, invadida en un llanto incesante, Dalma Maradona pidió la palabra, tras la solicitud de Fernando Burlando, y pidió justicia por su padre. "Sé que es difícil, pero es otra posibilidad para defender a mi papá".
Jana, enemistada y peleada con Dalma y Gianinna por solicitar la absolución del psicólogo Carlos Díaz, les agradeció a los jueces y también se largó a llorar mientras era consolada por su novio y sus abogados.
Acto seguido, fue el turno de los acusados para expresarse por última vez en el debate. Forlini y Díaz no se manifestaron. El neurocirujano Leopoldo Luque, que declaró 12 veces en un llamativo cambio de estrategia y defensa, se solidarizó con los seres queridos de Diego y dijo: "Me va a doler siempre la muerte de Maradona, soy inocente".
La psiquiatra Agustina Cosachov, al igual que Mariano Perroni, le envió su mayor sentido pésame a la familia y se sinceró: "Hice lo mejor que pude". Apenas dejó el micrófono, se tapó el rostro y se angustió.
Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón rechazaron los planteos de nulidad del debate y los alegatos de los fiscales adjuntos de San Isidro, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, presentados por Nicolás D'Albora, defensor de la jefa de Cuidados Domiciliarios de la prepaga, Nancy Forlini.
Los alegatos
La defensa del coordinador de Enfermería, Mariano Perroni, solicitó la absolución del imputado, al cuestionar que se le haya investigado por el presunto homicidio culposo del ex futbolista fallecido el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años.
Miguel Ángel Pierri consideró que Perroni "hubiera sido un gran testigo para la Fiscalía" y admitió su sorpresa por la imputación en el caso.
"Resuelvan lo que ustedes resuelvan, Mariano ya está condenado. Se separó de su esposa, su madre falleció y cambió a sus hija de colegio porque decín que era un asesino. Hace 5 años que Perroni está inhabilitado, fue estigmatizado por la sociedad", sostuvo Pierri, quien tiene un problema en sus cuerdas vocales.
En este sentido, precisó que "nunca medicó", sino que se encargaba de controlar las guardias de los enfermeros y agregó: "Él no alquiló la casa de Tigre".
A su turno, el cofedensor Martín Montalto expresó: "A Diego no se lo honra con una condena injusta, se lo honra haciendo justicia y hacer justicia, señores jueces, también significa absolver a quien se ha comprobado que no ha cometido ningún delito que se le atribuye ese es el caso de Mariano Perroni".
De esta manera, resaltaron que el sindicado "no tiene antecedentes penales", de acuerdo a su criterio", "no se demostró la autoría".
La defensa de Almirón: "No mintió"
Los abogados del enfermero Ricardo Almirón, Franco Chiarelli y Juan Manuel Novello enfatizaron en que el acusado "reportó" la taquicardia, la falta de apetito, los vómitos del paciente tras haber comido los camarones con ajo a la provenzal, la pierna edematizado y el rechazo a las visitas del clínico, el nutricionista, Luque y las hijas.
"Almirón reportó", mencionó en diversas ocasiones Chiarelli ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.
"Almirón no mintió, informó y laburó", enumeró el letrado al defender a su cliente, quien no ejerce la Enfermería desde el inicio de la investigación, por lo que solicitó la absolución de culpa y cargo.
A fin de año y cerca de Navidad, la sociedad sabrá si hay justicia para Diego Armando Maradona, el hombre que vivió mil vidas en una y le dio inmensas alegrías al pueblo argentino.