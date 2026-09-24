Amistoso internacional

Japón golpeó en el final y Uruguay perdió en el debut de Forlán

La Celeste igualó el partido en el primer tiempo, pero no pudo sostener el resultado y sufrió dos goles en el tiempo adicionado. Kuryu Matsuki, Hiroki Ito y Ayase Ueda marcaron para Japón, mientras que Maximiliano Araújo anotó el empate uruguayo.