El ciclo de Diego Forlán al frente de la selección mayor de Uruguay comenzó con una derrota. La Celeste perdió 3-1 ante Japón en territorio asiático, en un amistoso internacional que tuvo un desenlace inesperado y se definió con dos goles en el tiempo adicionado.
Japón golpeó en el final y Uruguay perdió en el debut de Forlán
La Celeste igualó el partido en el primer tiempo, pero no pudo sostener el resultado y sufrió dos goles en el tiempo adicionado. Kuryu Matsuki, Hiroki Ito y Ayase Ueda marcaron para Japón, mientras que Maximiliano Araújo anotó el empate uruguayo.
Uruguay tuvo dificultades para acomodarse durante los primeros minutos, logró reaccionar antes del descanso y llegó al complemento con el partido igualado. Sin embargo, cuando parecía que el encuentro terminaría en empate, Japón aprovechó los últimos minutos para quedarse con una victoria contundente.
Japón golpeó primero y Uruguay reaccionó
El seleccionado local tomó rápidamente el control del partido y encontró espacios ante una defensa uruguaya que tuvo dificultades para contener los ataques japoneses.
A los 11 minutos, Kuryu Matsuki aprovechó una desatención defensiva y puso el 1-0 para Japón. El gol obligó a Uruguay a adelantar sus líneas y buscar una reacción para meterse nuevamente en partido.
Con el correr de los minutos, el equipo de Forlán consiguió equilibrar el desarrollo y encontró su premio antes del descanso. A los 42 minutos, Maximiliano Araújo sacó un remate preciso para establecer el 1-1.
El empate permitió a la Celeste llegar al entretiempo con otro panorama después de un comienzo en el que había sufrido el ritmo y la movilidad del conjunto japonés.
Un segundo tiempo parejo y sin goles
El complemento presentó un desarrollo mucho más equilibrado. Ambos equipos disputaron la pelota en la mitad de la cancha y generaron pocas situaciones claras frente a los arcos.
Las modificaciones realizadas por ambos entrenadores también alteraron el ritmo del encuentro, aunque ninguno consiguió sacar ventaja durante los 45 minutos reglamentarios.
Uruguay parecía encaminado a cerrar el debut de Forlán con un empate después de haber logrado recuperarse de un comienzo adverso.
Japón lo definió en el tiempo adicionado
El desenlace, sin embargo, fue completamente diferente. Japón aprovechó los últimos minutos y encontró los espacios que no había tenido durante buena parte del segundo tiempo.
A los 90+2 minutos, Hiroki Ito volvió a poner en ventaja al conjunto local. Uruguay tuvo poco margen para reaccionar y, apenas cuatro minutos después, Ayase Ueda marcó el 3-1 definitivo.
Así, Japón se quedó con el triunfo en un partido que Uruguay había logrado equilibrar después de un comienzo complicado, pero que terminó perdiendo en los instantes finales.
Para Forlán, el encuentro significó el primer paso de un nuevo ciclo al frente de la selección uruguaya, que tendrá ahora nuevos compromisos para continuar con la preparación y evaluar variantes de cara a sus próximos desafíos internacionales.