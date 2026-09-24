Marcelo Gallardo tuvo este jueves su estreno como entrenador de la selección de Ecuador, pero el comienzo de su ciclo no tuvo el resultado esperado. La Tri perdió 3-0 ante Corea del Sur en territorio asiático, en un amistoso que se definió en el segundo tiempo.
Debut con derrota para Gallardo: Ecuador perdió 3-0 ante Corea del Sur
El seleccionado ecuatoriano perdió 3-0 ante Corea del Sur en el primer partido de Marcelo Gallardo como entrenador. El equipo sudamericano resistió durante el primer tiempo, pero sufrió tres goles en el complemento y no pudo reaccionar.
El seleccionado ecuatoriano logró mantener el partido equilibrado durante buena parte de la primera etapa, pero perdió solidez después del descanso. El conjunto dirigido por Robert Moreno aprovechó sus oportunidades y resolvió el encuentro con tres goles en pocos minutos.
Un primer tiempo equilibrado
Durante los primeros 45 minutos, Ecuador y Corea del Sur protagonizaron un partido parejo, con intensidad en la mitad de la cancha y situaciones frente a los arcos.
El trámite tuvo varios cortes debido a la disputa física y las infracciones, lo que llevó al árbitro a mostrar varias tarjetas amarillas. Sin embargo, ninguno de los dos equipos consiguió transformar sus aproximaciones en goles y se fueron al descanso con el marcador en cero.
Gallardo buscó en este primer encuentro comenzar a plasmar sus primeras ideas al frente del seleccionado ecuatoriano, en una etapa que tendrá como principal objetivo preparar al equipo para sus próximos compromisos internacionales.
Corea del Sur golpeó en el comienzo del complemento
El partido cambió rápidamente en el inicio del segundo tiempo. A los 9 minutos, Oh Hyeon-Gyu apareció para marcar el 1-0 y poner en ventaja al conjunto local.
Ecuador todavía no había conseguido reaccionar cuando, apenas cuatro minutos después, Heung-Min Son amplió la diferencia para Corea del Sur y estableció el 2-0.
Con el marcador a favor, el seleccionado asiático encontró más espacios ante un Ecuador que intentó modificar el desarrollo del encuentro con los cambios. Sin embargo, las variantes no alcanzaron para revertir la situación.
Cuando el partido ya estaba abierto, Dong-Gyeong Lee marcó el tercer tanto y sentenció el 3-0 definitivo.
El resultado dejó a Corea del Sur con una victoria contundente, mientras que Gallardo tendrá ahora que aprovechar los próximos compromisos para continuar evaluando jugadores y ajustar el funcionamiento de Ecuador.
El próximo partido de Ecuador
La Tri volverá a jugar el jueves 1° de octubre, nuevamente en territorio asiático. El seleccionado ecuatoriano enfrentará a Japón en el Estadio Internacional de Yokohama, por las semifinales de la Copa Kirin.
El encuentro comenzará a las 7:10 de Argentina y será la segunda presentación de Gallardo al frente del seleccionado ecuatoriano.