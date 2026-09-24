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Maximiliano Pullaro
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Una jornada con clásicos y figuras

Nations League: Países Bajos-Alemania y Portugal-Gales, los duelos destacados

La UEFA Nations League vuelve a poner en escena a las principales selecciones europeas. Este jueves se disputará una nueva jornada con varios encuentros destacados, entre ellos el clásico entre Países Bajos y Alemania y la presentación de Portugal frente a Gales.

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La UEFA Nations League vuelve a tener acción este jueves con una jornada que reúne a varias de las principales selecciones de Europa. La fecha tendrá como uno de sus grandes atractivos el clásico entre Países Bajos y Alemania, mientras que Portugal, con Cristiano Ronaldo entre sus figuras, se medirá ante Gales.

La competencia continental reúne a las selecciones europeas divididas en distintas ligas y grupos, con partidos que comienzan a definir el camino de cada equipo en el torneo.

Países Bajos y Alemania, el duelo destacado

Uno de los principales focos de la jornada estará puesto en el enfrentamiento entre Países Bajos y Alemania. El partido tendrá lugar en Ámsterdam y enfrentará a dos selecciones históricas del fútbol europeo, en un cruce correspondiente a la Liga A.

Soccer Football - UEFA Nations League - Germany Training - Adidas campus, Herzogenaurach, Germany - September 22, 2026 Germany coach Jurgen Klopp during training REUTERS/Heiko BeckerArranca una nueva jornada de la Nations League con grandes cruces en Europa

También por la máxima categoría, Portugal recibirá a Gales, mientras que Noruega se enfrentará con Dinamarca y Serbia hará lo propio ante Grecia.

Todos los partidos de este jueves

La jornada comenzará con el encuentro entre Andorra y Malta, correspondiente a la Liga D.

Más tarde se concentrará la mayor parte de la actividad, con los principales seleccionados europeos entrando en escena.

Soccer Football - Nations League - Italy Training - FIGC Coverciano Technical Centre, Coverciano, Italy - September 21, 2026 Italy coach Roberto Mancini during training REUTERS/Jennifer LorenziniArranca una nueva jornada de la Nations League con grandes cruces en Europa

Andorra vs. Malta — 13:00

Países Bajos vs. Alemania15:45

Noruega vs. Dinamarca15:45

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Portugal vs. Gales — 15:45

Serbia vs. Grecia — 15:45

Austria vs. Israel — 15:45

Kosovo vs. Irlanda15:45

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Liechtenstein vs. Lituania15:45

Todos los horarios corresponden a la hora de Argentina.

Una jornada con varias selecciones de la Liga A

La programación tendrá una fuerte presencia de equipos de la Liga A, la máxima categoría de la Nations League. Además de Países Bajos-Alemania, se destacan los partidos que protagonizarán Portugal, Noruega, Dinamarca, Serbia y Grecia.

La actividad también incluirá encuentros correspondientes a las Ligas B y D, con Austria, Israel, Kosovo, Irlanda, Andorra, Malta, Liechtenstein y Lituania completando la programación del día.

FILE PHOTO: Soccer Football - Nations League - Quarter Final - Second Leg - Portugal v Denmark - Estadio Jose Alvalade, Lisbon, Portugal - March 23, 2025 Portugal's Cristiano Ronaldo celebrates scoring their second goal REUTERS/Pedro Nunes/File PhotoArranca una nueva jornada de la Nations League con grandes cruces en Europa

La jornada ofrecerá así una amplia agenda de fútbol internacional, con partidos distribuidos principalmente durante la tarde argentina.

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