La UEFA Nations League vuelve a tener acción este jueves con una jornada que reúne a varias de las principales selecciones de Europa. La fecha tendrá como uno de sus grandes atractivos el clásico entre Países Bajos y Alemania, mientras que Portugal, con Cristiano Ronaldo entre sus figuras, se medirá ante Gales.
Nations League: Países Bajos-Alemania y Portugal-Gales, los duelos destacados
La UEFA Nations League vuelve a poner en escena a las principales selecciones europeas. Este jueves se disputará una nueva jornada con varios encuentros destacados, entre ellos el clásico entre Países Bajos y Alemania y la presentación de Portugal frente a Gales.
La competencia continental reúne a las selecciones europeas divididas en distintas ligas y grupos, con partidos que comienzan a definir el camino de cada equipo en el torneo.
Países Bajos y Alemania, el duelo destacado
Uno de los principales focos de la jornada estará puesto en el enfrentamiento entre Países Bajos y Alemania. El partido tendrá lugar en Ámsterdam y enfrentará a dos selecciones históricas del fútbol europeo, en un cruce correspondiente a la Liga A.
También por la máxima categoría, Portugal recibirá a Gales, mientras que Noruega se enfrentará con Dinamarca y Serbia hará lo propio ante Grecia.
Todos los partidos de este jueves
La jornada comenzará con el encuentro entre Andorra y Malta, correspondiente a la Liga D.
Más tarde se concentrará la mayor parte de la actividad, con los principales seleccionados europeos entrando en escena.
Andorra vs. Malta — 13:00
Países Bajos vs. Alemania — 15:45
Noruega vs. Dinamarca — 15:45
Portugal vs. Gales — 15:45
Serbia vs. Grecia — 15:45
Austria vs. Israel — 15:45
Kosovo vs. Irlanda — 15:45
Liechtenstein vs. Lituania — 15:45
Todos los horarios corresponden a la hora de Argentina.
Una jornada con varias selecciones de la Liga A
La programación tendrá una fuerte presencia de equipos de la Liga A, la máxima categoría de la Nations League. Además de Países Bajos-Alemania, se destacan los partidos que protagonizarán Portugal, Noruega, Dinamarca, Serbia y Grecia.
La actividad también incluirá encuentros correspondientes a las Ligas B y D, con Austria, Israel, Kosovo, Irlanda, Andorra, Malta, Liechtenstein y Lituania completando la programación del día.
La jornada ofrecerá así una amplia agenda de fútbol internacional, con partidos distribuidos principalmente durante la tarde argentina.