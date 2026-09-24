Una jornada con clásicos y figuras

Nations League: Países Bajos-Alemania y Portugal-Gales, los duelos destacados

La UEFA Nations League vuelve a poner en escena a las principales selecciones europeas. Este jueves se disputará una nueva jornada con varios encuentros destacados, entre ellos el clásico entre Países Bajos y Alemania y la presentación de Portugal frente a Gales.