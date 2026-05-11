Rosario Central está disfrutando de un gran momento en el cierre de este primer semestre del año. Prácticamente clasificado a la siguiente instancia de la Copa Libertadores, que es el gran objetivo trazado para este 2026, este domingo sus hinchas disfrutaron de un gran triunfo de local frente a Independiente, para avanzar a los cuartos de final del Torneo Apertura del fútbol argentino. El “Canalla” venció por 3 a 1 al “Rojo”, con un golazo de Angelito Di María, otro del juvenil Giovanni Cantizano y el tercero del pibe Elías Verón. El “Gigante” de Arroyito fue una fiesta y el técnico Jorge Almirón aseguró que su equipo ganó el partido “por demolición”.
Central vivió un domingo pleno con Di María y los pibes y ahora se le viene Racing
El equipo rosarino eliminó a Independiente por los goles de “Fideo” y de los juveniles Cantizano y Verón y así avanzó a cuartos de final del Torneo Apertura, instancia en la que recibirá el miércoles a Racing. El “Gigante” se prepara para otra fiesta
Desde temprano, el “Gigante” se preparó para vivir una jornada especial. El clima previo al choque entre el “Canalla” y el “Rojo” había tomado alta temperatura, primero por las declaraciones del presidente del club de Avellaneda, deslizando que el conjunto dirigido por Gustavo Quinteros podría ser perjudicado por el arbitraje, y después por la dirigencia de Central, que le negó las acreditaciones a los medios partidarios de Independiente argumentando que no podía “garantizar su seguridad”.
El encuentro perteneciente a los octavos de final del campeonato argentino arrancó parejo, sin un claro dominador. Hasta que Independiente empezó a ser más profundo con Abaldo, Malcorra -que fue recibido como un auténtico ídolo por la hinchada “canalla” y Ávalos y el propio centrodelantero paraguayo puso arriba al conjunto visitante con un gol bien de nueve.
Los minutos pasaban hacia el final del primer tiempo, el público empezaba a impacientarse porque Central equivocaba los caminos y el equipo visitante se consolidaba en defensa. Pero es en esos momentos difíciles en los que aparecen los distintos, los futbolistas de una clase superior. Ángel Di María ingresó al área de derecha a izquierda, dejó a dos defensores en el camino y firmó el empate con un remate cruzado y ajustado que dejó sin reacción al arquero Rodrigo Rey.
Con el alivio del empate, Central se pudo soltar más en la segunda etapa, sobre todo a partir del ingreso de Giovanni Cantizano, el prometedor juvenil de la cantera del club, que revolucionó el ataque “canalla” y fue el autor del 2 a 1 que rompió el partido a favor del local. El pibe Elías Ovando, que también ingresó en el segundo tiempo, vivió su tarde inolvidable al marcar el 3 a 1 definitivo, luego de un gran ataque conducido por Cantizano.
Un dato de color que dejó la victoria “auriazul”. Di María, autor del gol del empate, tiene 38 años. Los dos pibes “canallas” que hicieron los tantos de la victoria en el segundo tiempo, tienen ambos 19 años. O sea que Cantizano y Ovando juntos reúnen los mismo años que hoy tiene Angelito, que ya es una leyenda del fútbol argentino. Pasado, presente y futuro se juntaron en la festejada victoria en el “Gigante”.
“Era una final, estoy muy contento por los chicos. Están rodeados de hombres que entrenan todos los días. El triunfo fue merecido y al equipo físicamente se lo vio muy bien”, analizó el técnico Jorge Almirón tras el partido. Y luego sentenció: “Ganamos por demolición”.
Ángel Di María se mostró feliz tras la victoria: “Estamos en un carnaval muy lindo”, graficó el ídolo “auriazul” en referencia a la triple competencia que Central viene llevando adelante de manera eficaz y brillante. Y también aprovechó para mandarle un mensaje a Néstor Grindetti, el presidente del “Rojo” que advirtió sobre el arbitraje en la previa: “El equipo hizo un gran trabajo, demostramos que jugamos al fútbol y en la cancha, hay gente que habla de más al pedo”, remató.
en Google Noticias
Esta semana Central no tendrá actividad en la Copa Libertadores porque este miércoles, desde las 7 de la tarde, recibirá a Racing, que viene de eliminar a Estudiantes en La Plata. De ese choque entre “Academias”, saldrá uno de los semifinalistas del Torneo Apertura.