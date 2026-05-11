Torneo Apertura

Central vivió un domingo pleno con Di María y los pibes y ahora se le viene Racing

El equipo rosarino eliminó a Independiente por los goles de “Fideo” y de los juveniles Cantizano y Verón y así avanzó a cuartos de final del Torneo Apertura, instancia en la que recibirá el miércoles a Racing. El “Gigante” se prepara para otra fiesta