Alexandre Dreyfus, CEO y fundador de Socios.com, dio este martes un giro público en su postura frente a la AFA. El empresario publicó un mensaje en el que se retractó de las acusaciones que había lanzado meses atrás, pidió disculpas a la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia y aseguró que la entidad le aportó nuevas garantías sobre la integridad de los pagos y la legalidad del esquema contractual observado.
El CEO de Socios.com se retractó y pidió perdón a "Chiqui" Tapia
Alexandre Dreyfus, fundador de uno de los sponsors de la AFA, publicó un descargo en el que dejó atrás sus críticas de enero, validó las garantías recibidas y pidió perdón por su intromisión.
El texto marcó un cambio contundente respecto de enero, cuando el empresario había suspendido pagos, cuestionado el rol de intermediarios y pedido la salida de Tapia. Ahora, tras un intercambio formal con la casa madre del fútbol argentino, sostuvo que deja atrás aquellas reacciones iniciales y que mantendrá el vínculo comercial bajo estándares de transparencia y cumplimiento.
El descargo y la marcha atrás
En su publicación, Dreyfus afirmó que recibió nuevas “cartas de conformidad” de parte de la AFA y de Tourprodenter LLC. Según explicó, esos documentos ratifican el cumplimiento de normas éticas, garantías de integridad y la prohibición de desvío de fondos o sobornos previstos en los compromisos vigentes.
Además, remarcó que la AFA le ofreció las garantías requeridas sobre la integridad de los pagos realizados a agentes de cobro y que también confirmó la legalidad de la designación de Tourprodenter LLC. En base a esos elementos, dijo que da por superadas sus reacciones iniciales y ofreció disculpas por haberse entrometido en la gestión de la entidad.
Qué había dicho en enero
El cambio de postura toma relieve por el tenor de sus declaraciones previas. En enero, Dreyfus había cuestionado con dureza el circuito de pagos vinculado al contrato entre Socios.com y la AFA, denunció presuntas inconsistencias millonarias y reclamó públicamente la renuncia de Tapia, además de pedir la intervención de autoridades de Estados Unidos y del Gobierno argentino.
En aquel momento, el fundador de Socios.com había sostenido que desde 2021 la empresa había transferido más de 9 millones de dólares, mientras que una porción mucho menor habría llegado de manera directa a las cuentas de la AFA. Esas declaraciones desataron un fuerte ruido institucional y sumaron presión sobre un frente ya sensible para la conducción afista.
El trasfondo de Tourprodenter
El nombre de Tourprodenter LLC quedó en el centro de la discusión porque también aparece mencionado en actuaciones oficiales recientes. En marzo, la Inspección General de Justicia pidió una verificación que incluyera los montos percibidos por esa firma en su carácter de comercializadora de derechos de la AFA y las remesas enviadas o recibidas en el exterior.
En ese marco, el mensaje de Dreyfus funcionó como una señal política y comercial de alivio para la AFA. El sponsor que había elevado el tono al máximo ahora sostuvo que continuará comprometido con el vínculo y que da por satisfactorias las explicaciones y garantías formales que recibió en las últimas semanas.