Un ex Unión y un ex Colón ejes de la polémica

Efecto Machuca-Garcés: Malasia fue eliminada de la Copa Asia

Los dos que pasaron por el fútbol de Santa Fe están sancionados por la FIFA y no pueden jugar fútbol de manera profesional. Habían sido incorporados mediante un proceso de naturalización irregular impulsado por la Federación de Malasia: no tenían ningún vínculo.