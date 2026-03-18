Efecto Machuca-Garcés: Malasia fue eliminada de la Copa Asia
Los dos que pasaron por el fútbol de Santa Fe están sancionados por la FIFA y no pueden jugar fútbol de manera profesional. Habían sido incorporados mediante un proceso de naturalización irregular impulsado por la Federación de Malasia: no tenían ningún vínculo.
Efecto Machuca-Garcés: Malasia fue eliminada de la Copa Asia.
La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) resolvió este martes uno de los episodios más polémicos del fútbol reciente: anuló las victorias de Malasia ante Vietnam (4-0) y Nepal (2-0) en las Eliminatorias rumbo a la Copa Asia 2027, transformándolas en derrotas por 0-3. La decisión dejó sin opciones matemáticas al seleccionado malayo y le otorgó la clasificación directa a Vietnam, que había sido perjudicado en la cancha.
“La sanción se sustenta en la utilización de siete futbolistas que no cumplían con los requisitos de elegibilidad. Entre ellos aparecen nombres conocidos para el público argentino como Facundo Garcés, Rodrigo Holgado e Imanol Machuca, además de jugadores de Brasil, España y Países Bajos. Todos habían sido incorporados mediante un proceso de naturalización irregular impulsado por la Federación de Malasia (FAM)”, publica el sitio futbolero Doble Amarilla.
Imanol Machuca. Crédito: Reuters.
La maniobra, según determinó la investigación, incluyó la falsificación de documentos para acreditar supuestos vínculos familiares con el país asiático. En varios casos se presentaron certificados adulterados que indicaban que abuelos de los futbolistas habían nacido en Malasia, algo que luego se comprobó como falso. Así, la federación buscó construir una base legal que le permitiera nacionalizarlos y utilizarlos en competencia oficial.
El escándalo ya había derivado en sanciones por parte de la FIFA en septiembre de 2025: doce meses de suspensión para los jugadores y una multa de 350.000 francos suizos para la federación. Posteriormente, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó el castigo, aunque limitó la inhabilitación de los futbolistas únicamente a partidos oficiales, permitiéndoles entrenarse y disputar amistosos. El tribunal consideró que la pena era “razonable y proporcionada”.
Facundo Garcés, ex Colón.
En paralelo, la AFC aplicó su propio criterio disciplinario y, además de modificar los resultados, impuso una multa adicional cercana a los 50.000 dólares. La resolución llegó varios meses después de que el fraude fuera comprobado, una demora que generó cuestionamientos en el ámbito asiático, ya que los resultados siguieron vigentes durante buena parte de la competencia.
De esta manera, Malasia se queda sin la posibilidad de regresar a la fase final de la Copa Asia tras 16 años, pese a que dependía de sí mismo. Vietnam, en cambio, accede a su tercera participación consecutiva en el torneo continental.
Más allá de lo futbolístico, el caso deja una marca profunda a nivel institucional. La federación malaya reconoció “deficiencias” en el proceso de nacionalización, invirtió millones en un programa que terminó invalidado y vio cómo su cúpula dirigencial terminó afectada por un escándalo que ya figura entre los más resonantes del fútbol internacional reciente.