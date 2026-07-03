Egipto venció a Australia este viernes por la tarde en los 16avos de final del Mundial de fútbol de la FIFA Canadá, México y Estados Unidos 2026 y avanzó a octavos de final.
Egipto eliminó por penales a Australia y se metió en octavos de final
Fue por 4 a 2 en la tanda desde los 12 pasos, luego de igualar 1 a 1 en el regular. El rival de los egipcios saldrá del duelo entre Argentina y Cabo Verde.
Fue por 4 a 2 en la tanda de penales definitoria luego de haber igualado 1 a 1 en los 120 minutos de juego.
A los 13 del primer tiempo, Ashour abrió el marcador para los egipcios. En el complemento, Hany cabeceó contra su propio arco y puso el empate.
Durante los tiros de los 12 pasos, Saber, Rabia, Salah (picando su tiro) y Abdelmaguid convirtieron para los africanos. Por el lado australiano, Souttar tiró afuera el primero, luego convirtieron Irvine y Mabil, para sumar un travesaño en el cuarto por parte de Herrington.
Cuál sería su rival
Egipto ya espera en los octavos de final por el ganador del duelo de este mismo viernes entre la Selección Argentina y Cabo Verde desde las 19 horas en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.
El cruce de octavos será en el Atlanta Stadium el martes 7 de julio a las 13, hora argentina.
El rendimiento africano
Con este resultado, Egipto es el segundo equipo de África que clasifica a octavos, sumándose a Marruecos, que también avanzó por penales ante Países Bajos.
Con los caboverdianos aún debiendo su duelo ante la campeona del mundo vigente, ya han quedado fuera en esta instancia Senegal, Costa de Marfil, Congo y Sudáfrica.
La participación africana en 16avos se completará con Ghana cruzándose con Colombia este mismo viernes, pero desde las 22:30, hora argentina.