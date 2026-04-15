La selección de Francia recibió una de las peores noticias posibles en la antesala de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. El delantero Hugo Ekitike sufrió la rotura del tendón de Aquiles derecho y quedó automáticamente descartado para la cita mundialista.
Dura baja para Deschamps: Ekitike se perderá la Copa del Mundo por una grave lesión
El delantero francés sufrió la rotura del tendón de Aquiles en un partido de Champions League y no solo se perderá el resto de la temporada, sino también la próxima Copa del Mundo.
La lesión se produjo durante el encuentro en el que Liverpool cayó ante París Saint-Germain por la UEFA Champions League.
A los 31 minutos del partido disputado en Anfield, el atacante debió abandonar el campo de juego con evidentes signos de dolor, en una escena que rápidamente encendió las alarmas.
Confirmación médica y larga recuperación
Horas después, el medio francés Le Parisien confirmó el diagnóstico: rotura del tendón de Aquiles, una de las lesiones más complejas para un futbolista profesional. Esta dolencia no solo implica una intervención quirúrgica, sino también un extenso proceso de rehabilitación.
Antes de conocerse el parte médico definitivo, el entrenador de Liverpool, Arne Slot, ya había anticipado la gravedad del cuadro: “No pinta bien para Hugo. Es especialmente difícil para él porque nadie quiere lesionarse, y menos en este momento de la temporada”.
Los plazos estimados dejan a Ekitike fuera de competencia por varios meses, con una posible vuelta recién en 2027, lo que representa un duro golpe en un momento clave de su carrera.
Reconfiguración del ataque francés
La ausencia del ex delantero del Eintracht Frankfurt obliga al cuerpo técnico encabezado por Didier Deschamps a replantear su esquema ofensivo de cara al Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.
En este contexto, comienzan a aparecer alternativas para cubrir su lugar. Uno de los principales candidatos es Randal Kolo Muani, quien podría ganar terreno en la consideración del entrenador.
Además, también se sigue de cerca la evolución física de Désiré Doué, que recientemente presentó molestias en un partido con el PSG, lo que suma incertidumbre en la ofensiva del conjunto galo.
Con este panorama, Francia deberá afrontar la recta final hacia el Mundial con una baja sensible, perdiendo a un jugador que venía en crecimiento y que perfilaba como una pieza importante en el recambio generacional del equipo.