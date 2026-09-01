Enzo Fernández se despidió del Chelsea mediante una extensa carta publicada en Instagram, después de concretar su transferencia al Manchester City. El mediocampista argentino cerró así una etapa de tres años en el club londinense.
La emotiva despedida de Enzo Fernández tras dejar Chelsea y firmar con Manchester City
El volante argentino publicó una carta para los hinchas de los Blues. Firmó por cinco temporadas con el City, que habría pagado 125 millones de libras.
“Quiero que sepan que no han sido días fáciles para mí”, expresó el futbolista. También reconoció que escribir el mensaje le resultó difícil por el vínculo que construyó con la institución, sus compañeros y los hinchas.
“Chelsea siempre estará en mi corazón”
Fernández recordó que Cobham, el centro de entrenamiento del club, y Stamford Bridge se convirtieron en el hogar de su familia desde su llegada a Inglaterra. También destacó el afecto desarrollado por la camiseta y el escudo.
El jugador sostuvo que afrontó su ciclo con la intención de conquistar los títulos correspondientes a la historia del Chelsea. “Sufrimos, lloramos y me enojé muchas veces, pero también celebramos títulos y victorias inolvidables”, escribió.
El campeón del mundo aseguró que comprende el malestar que su decisión puede generar entre los simpatizantes. Sin embargo, explicó que su salida responde a una de las determinaciones difíciles que deben tomarse durante una carrera profesional.
Los agradecimientos
Enzo agradeció a los cuerpos técnico y médico, fisioterapeutas, empleados de Cobham y compañeros con los que compartió su paso por el conjunto londinense.
También dedicó un mensaje a los hinchas por el respaldo recibido junto a su familia. “Nunca lo olvidaré”, indicó antes de desearle éxitos al plantel que dejó.
“Siempre estarán en mi corazón, Blues. Siempre Blue. Gracias, Chelsea”, concluyó el volante en la publicación difundida a través de su cuenta oficial de Instagram.
Su llegada al Manchester City
El Manchester City confirmó que Fernández firmó un contrato por cinco temporadas, hasta mediados de 2031. El argentino volverá a trabajar con Enzo Maresca, quien dirigió al Chelsea antes de asumir en el conjunto de Manchester.
La transferencia fue valuada por la prensa británica en 125 millones de libras, cifra que iguala el récord del fútbol inglés. Fernández había llegado al Chelsea desde Benfica en enero de 2023 por 106,8 millones de libras.
Durante su paso por Londres conquistó la Conference League y el Mundial de Clubes. El Manchester City incorporó al mediocampista argentino durante la última jornada del mercado de pases del verano europeo.