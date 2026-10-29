Enzo Fernández negó las teorías conspirativas que circularon tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en Nueva Jersey, dijo que "no pasó nada" y atribuyó el resultado al superior rendimiento del rival.
Enzo Fernández habló de las teorías sobre la final del Mundial entre Argentina y España
El volante de la Selección recordó la arenga previa de Messi, elogió el coraje de Dibu Martínez y explicó las causas deportivas de la caída frente al seleccionado europeo.
El mediocampista rechazó las versiones que intentaron explicar la caída por causas externas y contó que recibió llamados de su familia preguntando "qué pasó". "No pasó nada, todo mentira, todo inventado", dijo en declaraciones al programa Los Edul, al referirse a las conjeturas sobre la definición.
"Fueron superiores"
Además de negar las teorías conspirativas, el futbolista sostuvo que España fue superior y que el equipo comandado por Luis de la Fuente mostró mayor poderío en la final. "Fueron superiores. Hay que aceptar y reconocer que el rival fue mejor", afirmó el volante.
El jugador señaló también el desgaste físico sufrido por el plantel durante el torneo. Recordó los dos suplementarios ante Cabo Verde y Suiza, así como las definiciones ante Egipto e Inglaterra, y afirmó que muchas de las molestias llegaron al tramo final.
"Algunos chicos también estaban tocados, con problemas físicos. Te diría que la mitad del equipo. El grupo llegó con lo justo", explicó el mediocampista del City.
Elogios al Dibu y el deseo de penales
Sobre la lesión de Emiliano Martínez, el futbolista comentó la situación del arquero: "No tenía movilidad en el dedo, una locura, pero Dibu es eso, Dibu es un animal", dijo Enzo.
Al imaginar un escenario con el partido igualado después de 120 minutos, aseguró: "En los penales ganábamos. Obviamente. Teníamos al Dibu. Sabíamos que no falla ahí.".
En la charla también rememoró la intervención de Lionel Messi en el vestuario antes de la final, cuando el capitán pidió disfrutar la definición. "Me acuerdo de la final, hablando de que seamos nosotros, que disfrutemos, que no le debemos nada a nadie", relató el entrevistado sobre el discurso del goleador.
Fernández mostró orgullo por sus goles en el torneo, en octavos frente a Egipto y en semifinales contra Inglaterra: "Soy un agradecido de poder vivir esos momentos que quedan en la historia de la Selección. Valoro todo el esfuerzo que hizo el grupo para volver a poner a Argentina en otra final del mundo", explicó.
El adiós del capitán
El mediocampista también se refirió a la despedida de Messi de la selección en el último amistoso ante Benín en el estadio Monumental y describió el impacto emocional que le provocó la ausencia futura del ídolo: "Fue un dolor inmenso", comentó el jugador.
En lo institucional y de clubes, la nota indica que, tras el Mundial, el futbolista se fue del Chelsea al Manchester City y que volvió a coincidir con Enzo Maresca. Este miércoles ingresó desde el banco ante Brighton, anotó su penal en la definición y avanzó a los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra; el equipo se enfrentará nuevamente a Brighton el sábado próximo por la Premier League.
Como consecuencia, el jugador intentará recuperar ritmo y continuidad en su nuevo club tras una temporada de máxima exigencia con la selección y la intensa serie de partidos que describió en su relato.