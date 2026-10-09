El delantero noruego del Manchester City vuelve a aparecer en el radar de los grandes clubes de España. Según el periodista Fabrizio Romano, tanto el Barcelona como el Real Madrid siguen interesados en Erling Haaland, aunque por el momento no hay negociaciones confirmadas. La situación judicial del club inglés alimenta las especulaciones sobre su futuro.
Haaland vuelve a sonar en España: Barcelona y Real Madrid siguen sus pasos
El delantero noruego tiene contrato con el Manchester City hasta junio de 2034, pero su futuro volvió a generar especulaciones por el interés del Barcelona y el Real Madrid. Fabrizio Romano advirtió, sin embargo, que no hay avances concretos para una transferencia.
Erling Haaland podría convertirse en uno de los grandes protagonistas del mercado de pases de 2027. Desde España crecen las versiones que vinculan al delantero noruego con el Barcelona y el Real Madrid, dos instituciones que ya habían mostrado interés en contratarlo durante su etapa en el Borussia Dortmund.
Los rumores aparecen en medio de la incertidumbre que rodea al Manchester City por el proceso disciplinario relacionado con los 115 cargos que la Premier League presentó contra el club por presuntas infracciones de sus normas financieras. Sin embargo, hasta el momento no hay una resolución definitiva que permita afirmar que el equipo inglés recibirá una sanción que provoque la salida de sus principales figuras.
En este contexto, el futuro de Haaland vuelve a despertar interés entre los gigantes del fútbol español. Según el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano, ambos clubes siguen siendo destinos posibles para el atacante, aunque no existen indicios concretos de una operación inmediata.
“Lo que vengo repitiendo incluso antes del veredicto contra Manchester City es que no estaría sorprendido de ver a Erling Haaland jugando en España. El Real Madrid y el Barcelona trataron de ficharlo desde que estaba en el Borussia Dortmund”, señaló Romano.
No obstante, el periodista también pidió cautela frente a las versiones que circulan sobre una posible transferencia. “No ha pasado nada en los últimos días y nada pasará en los próximos meses”, aclaró, al descartar avances inmediatos en las negociaciones.
Barcelona y Real Madrid siguen de cerca su situación
El interés de los dos principales clubes españoles por Haaland no es nuevo. Su capacidad goleadora y su proyección internacional lo convierten en un futbolista atractivo para cualquier equipo que busque reforzar su ataque.
Para el Barcelona, la posibilidad de incorporar al noruego representaría una apuesta de alto impacto deportivo, aunque una operación de semejante magnitud dependería de las condiciones económicas y contractuales. El Real Madrid, por su parte, también aparece entre los posibles destinos del delantero si en el futuro se abre una oportunidad de mercado.
De todos modos, las versiones sobre una eventual llegada en 2027 deben tomarse con cautela. Por ahora, no hay confirmación de negociaciones formales ni una fecha definida para una posible salida del Manchester City.
El contrato de Haaland, un obstáculo para su salida
Haaland llegó al Manchester City en 2022, procedente del Borussia Dortmund, en una operación cuyo valor de transferencia se situó en torno a los 75 millones de euros.
Desde su incorporación, el delantero se consolidó como una de las principales figuras del conjunto inglés gracias a su capacidad para convertir goles y su protagonismo en las competiciones nacionales e internacionales.
Además, el noruego renovó su contrato en enero de 2025 por un período que se extiende hasta junio de 2034. La duración del vínculo representa un factor importante ante cualquier intento de fichaje, ya que una eventual transferencia exigiría un acuerdo con el club inglés o la existencia de condiciones contractuales que facilitaran su salida.
Mientras tanto, la situación judicial del Manchester City y el interés de los grandes equipos españoles mantienen abierto el debate sobre el futuro del atacante. Aunque 2027 aparece como una posible referencia temporal en las especulaciones, por el momento no existe una confirmación de que Haaland vaya a dejar Inglaterra para jugar en Barcelona o Madrid.