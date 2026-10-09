¿Se va del Manchester City?

Haaland vuelve a sonar en España: Barcelona y Real Madrid siguen sus pasos

El delantero noruego tiene contrato con el Manchester City hasta junio de 2034, pero su futuro volvió a generar especulaciones por el interés del Barcelona y el Real Madrid. Fabrizio Romano advirtió, sin embargo, que no hay avances concretos para una transferencia.