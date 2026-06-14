La selección de Uruguay vivió horas de tensión en la previa de su estreno en el Mundial 2026. Cuando todo parecía encaminado para que la delegación viajara desde Playa del Carmen, en México, hacia Miami, un inconveniente administrativo vinculado a la documentación del vuelo obligó a modificar los planes y encendió las alarmas en el entorno celeste.
Mundial 2026: un insólito error complicó a Uruguay a horas de su debut
La selección uruguaya sufrió un inesperado contratiempo logístico antes de enfrentar a Arabia Saudita. Un problema con la documentación del vuelo retrasó su llegada a Miami.
El problema surgió pocas horas antes del traslado previsto hacia Estados Unidos, donde el equipo dirigido por Marcelo Bielsa debutará este lunes frente a Arabia Saudita por el Grupo H. Según trascendió, el avión chárter contratado para transportar a la delegación no contaba con un permiso indispensable para operar el ingreso al territorio estadounidense.
La situación provocó una demora de entre tres y cuatro horas respecto del horario original de partida y generó preocupación en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), ya que el reglamento del torneo exige que las selecciones estén en la ciudad sede del encuentro con al menos 24 horas de anticipación.
Una espera que alteró toda la planificación
Mientras las autoridades buscaban una solución, el plantel permaneció en el complejo Fairmont Mayakoba, donde Uruguay estableció su centro de operaciones durante la competencia. Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes aguardaron novedades durante gran parte de la jornada, atentos a la resolución del inconveniente.
La incertidumbre obligó además a modificar actividades oficiales previstas por la organización. Entre ellas, la conferencia de prensa previa al partido, que debió ser postergada a la espera de confirmar la llegada de la delegación a Miami.
Finalmente, la AUF informó que el vuelo fue reprogramado para la tarde del domingo y que el equipo podría arribar dentro del límite establecido por la organización del Mundial. De esa manera, la Celeste evitaría incumplir los requisitos logísticos impuestos para la competencia.
Las fronteras
El episodio protagonizado por Uruguay se suma a otras situaciones que generaron controversia en los primeros días del Mundial 2026. Distintas delegaciones y aficionados reportaron dificultades vinculadas con trámites migratorios y controles de ingreso a Estados Unidos, uno de los tres países anfitriones del certamen.
Incluso, días atrás, un árbitro somalí designado para participar en la Copa del Mundo no pudo ingresar al país por cuestiones relacionadas con los controles migratorios.
Más allá del sobresalto, en Uruguay confían en que el inconveniente no afectará la preparación deportiva. Bielsa y sus dirigidos esperan dejar atrás el episodio rápidamente para enfocarse en el debut frente a Arabia Saudita, un encuentro clave para comenzar con el pie derecho en un grupo que también comparte con España y Cabo Verde.