Nuevos objetivos

De la Fuente, antes del debut de España: "No nos conformamos, lo mejor está por llegar"

El entrenador de España habló antes del debut ante Inglaterra por la Nations League, cuestionó el exigente calendario de partidos y viajes y aseguró que su equipo mantiene la ambición después de los últimos logros. Rodri también destacó la responsabilidad de representar al campeón del mundo.