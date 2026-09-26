España comenzará una nueva edición de la Nations League con un duelo de máxima exigencia ante Inglaterra. En la previa del encuentro, el entrenador Luis de la Fuente destacó la ambición de sus dirigidos, aunque también cuestionó el apretado calendario que deberán afrontar durante la fecha internacional.
De la Fuente, antes del debut de España: "No nos conformamos, lo mejor está por llegar"
El entrenador de España habló antes del debut ante Inglaterra por la Nations League, cuestionó el exigente calendario de partidos y viajes y aseguró que su equipo mantiene la ambición después de los últimos logros. Rodri también destacó la responsabilidad de representar al campeón del mundo.
El técnico español señaló que disputar cuatro partidos en apenas diez días, sumados a los viajes, representa una exigencia considerable para los futbolistas.
“En 10 días jugamos cuatro partidos. Creo que es una exigencia muy alta, con viajes y demás. Lo aceptamos y jugamos felizmente, pero entendemos que no es lo más adecuado”, sostuvo De la Fuente.
De la Fuente: “No nos conformamos”
Más allá del calendario, el entrenador puso el foco en la actitud con la que España afrontará este nuevo desafío y remarcó que el equipo pretende mantener el nivel competitivo alcanzado en los últimos años.
“Es un partido muy complejo y muy difícil. No hay relajación en estos futbolistas. Sé que quieren seguir ganando y cumpliendo objetivos. La mejoría tiene que ser constante. Lo que pretendemos es estar al máximo nivel”, afirmó.
En ese sentido, De la Fuente consideró que los antecedentes recientes no deben generar conformismo dentro del plantel.
“Lo que hemos hecho hasta ahora no nos vale. Ahora tenemos que rendir mejor”, señaló el entrenador.
España afrontará el partido ante Inglaterra como una nueva etapa después de los logros conseguidos en el ciclo anterior. Para De la Fuente, el desafío pasa por mantener la ambición y continuar sumando objetivos.
“No nos conformamos. Ahora ha acabado una historia y empieza otra que nos hace mucha ilusión. Queremos seguir haciendo registros históricos”, expresó.
Y agregó: “Nos toca una superselección, con grandísimos jugadores. Puede pasar de todo, pero no va a haber comodidad ni dejadez. Nos queda mucha hambre. Tengo fe en este equipo y en la ambición de estos jugadores. Lo mejor está por llegar”.
Rodri también destacó la ambición del plantel
Rodri, uno de los referentes del seleccionado español, coincidió con el entrenador al remarcar que el equipo no pretende quedarse únicamente con lo conseguido hasta el momento.
“Está claro que sientes responsabilidad por el camino logrado hasta aquí, pero el equipo no se detiene. Tiene hambre de más”, afirmó el mediocampista.
El futbolista también hizo referencia al peso que implica representar a la selección como vigente campeona del mundo y al respeto que genera entre sus rivales.
“Sabemos de la responsabilidad de tener dos estrellas y lo que supone ser los actuales campeones. Entendemos que solo queda el camino de la mejora para seguir aspirando a cosas”, explicó.
Rodri insistió en que el pasado no puede condicionar los nuevos objetivos y destacó la importancia del partido frente a Inglaterra.
“Para nada nos conformamos con lo conseguido. El pasado, pasado está. Ahora toca afrontar esta Nations League, que nos gusta y nos motiva para volver a conseguir otro título”, manifestó.
Y cerró: “Enfrentamos a una grandísima selección que ha hecho grandes actuaciones en competiciones importantes. No puedo pensar en un mejor escenario para defender todo esto”.