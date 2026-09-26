Fue declarado culpable en 114 cargos

Multas, quita de puntos y hasta descenso: las sanciones que podría enfrentar el Manchester City

El tribunal independiente determinó que el club incumplió 114 de las 115 acusaciones formuladas por la Premier League. Las eventuales sanciones podrían ir desde multas económicas y quita de puntos hasta la expulsión de la máxima categoría, aunque el proceso todavía contempla una instancia de apelación.