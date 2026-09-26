El Manchester City fue declarado culpable en 114 de las 115 acusaciones formuladas por la Premier League por presuntos incumplimientos de las regulaciones financieras de la competencia, según informó el medio estadounidense The Athletic.
Multas, quita de puntos y hasta descenso: las sanciones que podría enfrentar el Manchester City
El tribunal independiente determinó que el club incumplió 114 de las 115 acusaciones formuladas por la Premier League. Las eventuales sanciones podrían ir desde multas económicas y quita de puntos hasta la expulsión de la máxima categoría, aunque el proceso todavía contempla una instancia de apelación.
El expediente contempla infracciones vinculadas con la presentación de información financiera, el suministro de datos sobre pagos a futbolistas y entrenadores y el cumplimiento de las normas de Rentabilidad y Sostenibilidad de la Premier League.
El club mantiene su postura de defensa y tiene previsto recurrir el fallo ante las instancias correspondientes antes de que se definan y apliquen eventuales sanciones.
Qué sanciones podría recibir el Manchester City
Entre las medidas contempladas por el reglamento se encuentran las reprimendas formales y las multas económicas, pero también existen sanciones deportivas de mayor alcance.
Según el marco disciplinario de la Premier League, el Manchester City podría afrontar una quita de puntos, tanto sobre la temporada en curso como de manera retroactiva, dependiendo de la naturaleza y gravedad de las infracciones que finalmente queden firmes.
En el escenario de máxima severidad también aparece la posibilidad de una expulsión de la máxima categoría del fútbol inglés. Sin embargo, se trata de una eventualidad y no de una sanción definida a partir del fallo conocido.
La resolución definitiva deberá establecer el alcance de las penalidades y contemplar el principio de proporcionalidad, además de las posibles instancias de apelación.
Una investigación que abarca casi una década
El procedimiento analiza hechos correspondientes al período comprendido entre 2009 y 2018, una etapa en la que el Manchester City comenzó a consolidarse como uno de los principales equipos del fútbol inglés.
La investigación se inició a partir de acusaciones relacionadas con el cumplimiento de las reglas financieras de la Premier League. Entre los aspectos cuestionados se encuentran la información contable proporcionada por el club y determinados contratos y pagos vinculados con jugadores y miembros del cuerpo técnico.
Desde la adquisición del Manchester City por parte del Abu Dhabi United Group en 2008, el club experimentó un crecimiento deportivo y económico que lo llevó a conquistar ocho títulos de Premier League, cuatro FA Cup y una Champions League.
El caso también tiene antecedentes en el ámbito europeo. En 2020, la UEFA había impuesto al club una suspensión de dos años para disputar competiciones internacionales, pero el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anuló posteriormente esa sanción al considerar que algunas de las acusaciones habían prescripto. En aquel proceso se mantuvo una multa económica por la falta de cooperación del club durante la investigación.
El fallo llega en plena temporada
La resolución se conoce mientras el Manchester City atraviesa una nueva etapa deportiva bajo la conducción de Enzo Maresca, luego de la salida de Pep Guardiola.
De acuerdo con la información consignada en el artículo de origen, el equipo comenzó la temporada con puntaje perfecto y realizó una fuerte inversión en el último mercado de pases, con gastos cercanos a los 450 millones de libras.
Entre las principales incorporaciones aparece el argentino Enzo Fernández, por una cifra informada de 125 millones de libras, en una de las operaciones más importantes de la historia de la Premier League.
Ahora, el foco estará puesto en el desarrollo del proceso disciplinario y en las eventuales apelaciones. Hasta que esas instancias concluyan, las posibles sanciones —que van desde multas hasta una eventual quita de puntos o expulsión— forman parte de los escenarios contemplados y no de una decisión definitiva.