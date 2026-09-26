Nations League

Francia derrotó a Turquía con un gol de Mbappé, que debió salir por una lesión

El seleccionado francés se impuso 1-0 como visitante con un gol de Kylian Mbappé, quien debió abandonar el campo por una molestia en la rodilla izquierda. En el mismo grupo, Bélgica derrotó 2-0 a Italia en Roma.