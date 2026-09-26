Francia comenzó su participación en la UEFA Nations League con una victoria por 1-0 ante Turquía como visitante, pero el resultado quedó en segundo plano por la lesión de Kylian Mbappé, quien debió abandonar el campo durante el segundo tiempo tras sentir un fuerte dolor en la rodilla izquierda.
Francia derrotó a Turquía con un gol de Mbappé, que debió salir por una lesión
El seleccionado francés se impuso 1-0 como visitante con un gol de Kylian Mbappé, quien debió abandonar el campo por una molestia en la rodilla izquierda. En el mismo grupo, Bélgica derrotó 2-0 a Italia en Roma.
En el otro encuentro del grupo, Bélgica derrotó 2-0 a Italia en el Estadio Olímpico de Roma y profundizó el mal momento deportivo del seleccionado italiano.
Mbappé marcó el gol y luego tuvo que salir
El partido comenzó con Turquía mejor posicionada y con algunas aproximaciones sobre el arco defendido por Mike Maignan. Baris Yilmaz y Ferdi Kadioglu tuvieron las primeras oportunidades para el conjunto local.
Francia reaccionó sobre el cierre de la primera etapa. Merih Demiral intervino para impedir una ocasión de Ousmane Dembélé, mientras que el arquero Ugurcan Çakır respondió ante un remate de Michael Olise. Poco después, Adrien Rabiot desperdició otra oportunidad tras combinar con Rayan Cherki.
En el complemento llegó el único gol del partido. Olise asistió a Mbappé, quien definió con precisión junto al palo para poner en ventaja a Francia.
Sin embargo, en la misma acción del remate, el delantero sintió un fuerte dolor en la rodilla izquierda. Intentó continuar durante algunos minutos, pero finalmente tuvo que abandonar el campo y se retiró con dificultades para caminar con normalidad.
La lesión generó preocupación en el seleccionado francés y también en el Real Madrid, a la espera de los estudios médicos que determinarán el alcance de la dolencia.
Maignan sostuvo la ventaja francesa
Francia tuvo algunas oportunidades para ampliar la diferencia. Jules Koundé estuvo cerca de marcar el segundo tanto, pero su remate terminó impactando en el poste.
Turquía buscó el empate durante los minutos finales y estuvo cerca de conseguirlo. Maignan respondió con dos intervenciones importantes ante un cabezazo de İsmail Yüksek y un remate de Arda Güler.
El arquero francés terminó siendo determinante para conservar la ventaja y permitir que el equipo dirigido por Zinedine Zidane se llevara los tres puntos de su visita a Turquía.
Bélgica sorprendió a Italia en Roma
En el otro partido del grupo, Bélgica se impuso 2-0 ante Italia en el Estadio Olímpico de Roma, en el encuentro número 900 de la selección italiana en su historia internacional.
El conjunto belga fue superior durante buena parte del primer tiempo y logró abrir el marcador por intermedio de Mika Godts. La diferencia pudo haber sido mayor, pero Gianluigi Donnarumma evitó nuevas conquistas.
Italia mostró una mejor versión en el complemento y consiguió adelantarse algunos metros en el campo, aunque no logró transformar esa reacción en goles.
Finalmente, Dodi Lukebakio sentenció el partido con un potente remate y estableció el 2-0 definitivo para Bélgica.