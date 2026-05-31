Estudiantes de La Plata goleó 3-0 a Rosario Central en el estadio Mario Alberto Kempes y se clasificó a octavos de la Copa Argentina. El equipo platense abrió la cuenta con Guido Carrillo tras un desborde de Tiago Palacios, amplió por penal convertido por Palacios y cerró la diferencia Mikel Amondarain.
Estudiantes goleó a Central y avanzó a octavos de la Copa Argentina
El Pincha superó ampliamente al Canalla en el Mario Alberto Kempes y selló el resultado con goles de Carrillo, Palacios y Amondarain. El triunfo deja al equipo platense a la espera del ganador entre Barracas Central y Huracán.
El primer tanto llegó a los tres minutos cuando Palacios desbordó por la izquierda y centró para que Carrillo convierta de cabeza, y poco después se sancionó penal por una falta de Emanuel Coronel dentro del área. Palacios se hizo cargo del disparo desde los doce pasos y marcó el segundo.
Rosario Central tuvo chances en la etapa inicial con un remate de Ángel Di María y un mano a mano de Alejo Véliz, pero el arquero Fabricio Iacovich respondió con intervenciones claves. En el complemento, el conjunto rosarino intentó reaccionar aunque sufrió una expulsión por doble amarilla de Franco Ibarra.
El triunfo se selló a los 86 minutos cuando Mikel Amondarain definió con tranquilidad tras recibir en la puerta del área y decretó el 3-0 que le da a Estudiantes el pase a octavos de la Copa.
El Canalla intentó pero no pudo
La apertura temprana condicionó el desarrollo y el Pincha manejó la iniciativa en Córdoba, donde el estadio Mario Alberto Kempes fue escenario del encuentro por la Copa Argentina. La presión inicial y la eficacia en el área rival permitieron a Estudiantes capitalizar la primera mitad.
Rosario Central generó amenazas aisladas, incluidas dos acciones de Di María que llevaron peligro al arco visitante, pero las respuestas de Fabricio Iacovich evitaron acortar distancias. Aun así, la falta en el área que derivó en penal complicó al conjunto rosarino.
En la segunda etapa, los cambios del entrenador de Central no alcanzaron para revertir la dinámica y la expulsión por doble amarilla dejó al equipo con diez, lo que facilitó que Amondarain cerrara la diferencia a favor de los platenses.
Con este triunfo, Estudiantes asegura un lugar en los octavos de final de la Copa Argentina y mantiene vigente su ruta en la competencia nacional. El avance llega tras una fase previa en la que el equipo goleó 4-0 a Ituzaingó para llegar a esta instancia.
Estudiantes enfrentará en octavos al ganador del cruce entre Barracas Central y Huracán; ese partido entre Barracas y Huracán se jugará el martes 2 de junio en el estadio Julio Humberto Grondona, y definirá el próximo rival del conjunto platense en la Copa Argentina.
Síntesis del partido
Resultado: Estudiantes 3 - 0 Rosario Central.
Instancia: 16avos de final - Copa Argentina.
Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Estudiantes de La Plata (3): 1- Fabricio Iacovich; 20- Eric Meza, 4- Santiago Nuñez, 14- Leandro González Pirez, 24- Tomás Palacios; 21- Ezequiel Piovi, 32- Mikel Amondarain; 22- Alexis Castro, 10- Tiago Palacios, 17- Joaquín Tobio Burgos; 9- Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Rosario Central (0): 23- Jeremías Ledesma; 32- Emanuel Coronel, 46- Ignacio Ovando, 13- Gastón Ávila, 3- Agustín Sández; 5- Franco Ibarra, 20- Vicente Pizarro, 28- Guillermo Fernández; 11- Ángel Di María; 9- Alejo Véliz, 22- Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Goles: 1-0: 4' PT Guido Carrillo (Estudiantes); 2-0: 26' PT Tiago Palacios (Estudiantes - penal); 3-0: 41' ST Mikel Amondarain (Estudiantes).
Cambios: ET Soto, Cantizano y J. Fernández por Sández, Pizarro y Copetti (CEN), 19´ ST Neves y Aguirre por Castro y Tobio Burgos (EST), 20´ ST Giménez por Coronel (CEN), 29´ ST Sosa y Alario por Piovi y Carrillo (EST).
Incidencias: expulsado a los 35' ST Franco Ibarra (Rosario Central) por doble amonestación.