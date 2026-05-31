Por 3 a 0

Estudiantes goleó a Central y avanzó a octavos de la Copa Argentina

El Pincha superó ampliamente al Canalla en el Mario Alberto Kempes y selló el resultado con goles de Carrillo, Palacios y Amondarain. El triunfo deja al equipo platense a la espera del ganador entre Barracas Central y Huracán.