Estudiantes derrotó 3-1 a Barracas Central en el estadio Norberto Tomaghello y consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina. El equipo platense continúa en carrera por un trofeo que conquistó en 2023.
Copa Argentina: Estudiantes venció a Barracas y Platense hizo lo propio ante Instituto
El Pincha ganó 3-1 en Florencio Varela. El Calamar eliminó a Instituto por penales con tres atajadas de Juan Pablo Cozzani y será su rival.
El Pincha llegó al gol a los 22 minutos, pero la acción fue anulada mediante la intervención del VAR por una infracción previa. La apertura llegó a los 39, cuando Kevin Jappert convirtió en contra de su arco.
El quiebre en el complemento
Estudiantes amplió la diferencia a los seis minutos de la segunda etapa. Baltasar Rodríguez apareció en el área y marcó el 2-0 para encaminar la clasificación en Florencio Varela.
Barracas descontó mediante otro gol en contra, esta vez de Leandro González Pirez. Los jugadores del conjunto platense reclamaron una posible mano de Norberto Briasco antes de que la pelota ingresara, pero el tanto fue convalidado.
La reacción del Guapo duró poco. Guido Carrillo ganó de cabeza y estableció el 3-1 definitivo que depositó al equipo de La Plata entre los ocho mejores del certamen.
Cozzani llevó a Platense a cuartos
Platense e Instituto empataron 1-1 durante el tiempo reglamentario en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario. Matías Tissera abrió el marcador para la Gloria y Tomás Silva convirtió la igualdad del Calamar.
La clasificación se resolvió desde los doce pasos. Platense ganó la definición por 3-1 con Juan Pablo Cozzani como figura: el arquero contuvo tres de los cuatro penales ejecutados por Instituto.
De esta manera, Estudiantes y Platense protagonizarán uno de los cruces de cuartos de final. El ganador avanzará a las semifinales del sector inferior del cuadro.
Así quedaron los cruces
Deportivo Riestra enfrentará a Banfield en una de las llaves del sector superior. Racing espera por el ganador de Vélez-Boca Juniors, partido programado para el miércoles 2 de septiembre desde las 21.15.
En la parte inferior, Independiente Rivadavia se medirá con Atlético Tucumán, mientras que Estudiantes jugará ante Platense. La organización deberá confirmar las fechas, horarios y sedes.
Independiente Rivadavia es el vigente campeón de la competencia. El equipo que obtenga el título en la edición 2026 se clasificará a la Copa Libertadores 2027.