Cristian el Kily González habría acordado su desembarco en Inter Miami como nuevo director técnico para ser el nuevo responsable de dirigir al plantel que lidera Lionel Messi.
El Kily González a un paso de ser el nuevo DT del Inter Miami
El ex director técnico de Unión podría llegar en los próximos días a dirigir el equipo que lidera Lionel Messi, que necesita mejorar su rendimiento tras una serie de malos resultados.
El exentrenador de Unión de Santa Fe fue señalado por periodistas como el nuevo DT de Las Garzas en reemplazo de Guillermo Hoyos.
La operación, de confirmarse, pondría a Kily al frente del equipo donde juega Lionel, con la expectativa de dirigir al capitán de la Selección Argentina en competiciones locales e internacionales.
El posible arribo del Kily se da en un contexto deportivo tenso: Inter Miami encadena resultados negativos y busca un nuevo técnico que pueda recuperar el rendimiento del equipo. El desembarco del rosarino se presenta como una alternativa para cambiar la dinámica del club y asegurar liderazgo en la dirección técnica.
La confirmación fue informada por César Merlo, quien subrayó que la operación se cerrará en las próximas horas.
Números del Kily
Cristian Kily González, de 52 años, no dirige desde noviembre de 2025, cuando estuvo al frente de Platense, y será su primera experiencia como entrenador fuera del país si se concreta la salida hacia Miami. En su carrera como técnico, dirigió a Rosario Central, Unión y Platense, con diferentes rendimientos en puntos obtenidos.
En Santa Fe, como dato comprobado, González logró momentos de buen juego y mantuvo un perfil ofensivo en un equipo repleto de juveniles. Al agarrar la conducción del Tatengue logró mantener la categoría en un torneo complejo y luego tuvo una aceptable participación en Copa Sudamericana.
Sus estadísticas marcan que en Central, cosechó 43,62% de los puntos y en Unión alcanzó 43,16% de los puntos, mientras que en Platense su registro fue del 28,58%.
Además, en su etapa como técnico dio oportunidades a juveniles, un rasgo que aparece en los antecedentes y que puede influir en su proyecto en Miami.