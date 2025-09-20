Etcheverry avanza con paso firme a cuartos de final en Hangzhou
Etcheverry, que va en busca de su primer título a nivel ATP, se impuso con un cómodo 6-1 y 6-4 para volver a meterse entre los mejores ocho de un torneo luego de tres meses.
Etcheverry tendrá un interesante desafío en los cuartos de final, ya que su oponente será el francés Corentin Moutet, un jugador con un gran talento que puede poner en aprietos a cualquiera pero que es víctima de su propio temperamento. Credito: REUTERS/Piroschka Van De Wouw
El tenista argentino Tomás Etcheverry continúa su racha ganadora y se ha clasificado para los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou. Con un juego sólido, superó al australiano Rinky Hijikata por 6-1 y 6-4, logrando así su lugar entre los ocho mejores de un torneo después de tres meses.
El partido se definió rápidamente a favor del argentino. En el primer set, consiguió dos quiebres decisivos, y en el segundo, un quiebre fue suficiente para sellar el triunfo. Etcheverry, que busca su primer título ATP, mostró gran consistencia, sin ceder su servicio en ningún momento del encuentro.
Próximo rival y contexto del torneo
El próximo desafío para el platense será el francés Corentin Moutet, un jugador conocido por su talento, pero también por su temperamento inestable, que puede poner en aprietos a cualquiera. El partido se jugará este domingo a las 2:30 de la madrugada (hora de Argentina) por un lugar en las semifinales.
Etcheverry llega a este duelo en un gran momento. Recientemente, le ganó al neerlandés Jesper de Jong en la Copa Davis y al bosnio Damir Dzumhur en la primera ronda de este mismo torneo, ambos partidos en sets corridos.
En otros resultados destacados del ATP 250 de Hangzhou, la gran sorpresa del día fue el francés Valentin Royer, un lucky loser que eliminó al principal favorito, el ruso Andrey Rublev. Además, el ruso Daniil Medvedev y el kazajo Aleksandr Bublik, segundo y tercer preclasificados, respectivamente, también avanzaron a cuartos de final.
Resultados del ATP 250 de Chengdu
En el otro torneo de la semana, el ATP 250 de Chengdu, se completó el cuadro de cuartos de final. El italiano Lorenzo Musetti, primer preclasificado, superó al croata Dino Prizmic en tres sets.
Además, el kazajo Aleksandr Shevchenko y el japonés Taro Daniel dieron la nota al eliminar a jugadores mejor rankeados, mientras que el georgiano Nikoloz Basilashvili también se clasificó a la siguiente ronda.
