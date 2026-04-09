#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
San Cristóbal
Tenis

Etcheverry reaccionó a tiempo, dio vuelta el partido y se metió en octavos de Montecarlo

El argentino venció al francés Térence Atmane por 3-6, 6-3 y 6-2 y avanzó a una instancia pesada del Masters 1000. En la próxima ronda lo espera Carlos Alcaraz.

Tomás Etcheverry remontó ante Térence Atmane y avanzó a octavos en Montecarlo.Tomás Etcheverry remontó ante Térence Atmane y avanzó a octavos en Montecarlo.
Seguinos en
Por: 

Tomás Etcheverry sacó adelante un partido bravo en Montecarlo y se metió en los octavos de final del tercer Masters 1000 de la temporada. El platense arrancó en desventaja, ajustó su juego con el correr de los sets y terminó imponiéndose al francés Térence Atmane por 3-6, 6-3 y 6-2 después de una batalla de una hora y 57 minutos.

El arranque fue incómodo para el argentino, que cedió el primer set y quedó obligado a remar desde atrás. Atmane aprovechó mejor sus oportunidades en ese tramo inicial y logró desordenar a Etcheverry, que no terminaba de encontrar continuidad con su servicio ni peso desde el fondo de la cancha.

La reacción que cambió el partido

A partir del segundo parcial, Etcheverry empezó a acomodarse mejor al partido. Encontró más profundidad, sostuvo sus turnos de saque y quebró en momentos importantes para quedarse con el set por 6-3. Ahí cambió la dinámica de un cruce que había arrancado cuesta arriba y pasó a jugarse mucho más en el terreno del argentino.

En el tercer set sostuvo ese crecimiento. Etcheverry salvó las oportunidades de break que tuvo enfrente, aprovechó sus chances y cerró el partido con un 6-2 que reflejó mejor su autoridad en el cierre. La remontada lo dejó en una ronda importante de un torneo que siempre exige mucho desde el aspecto físico y mental.

Ahora se viene Alcaraz

El premio por la victoria será un cruce de máxima exigencia. En octavos de final, Etcheverry se medirá con Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, en uno de los partidos más atractivos de la próxima jornada en Montecarlo.

La buena semana en el Principado también vuelve a darle impulso en el ranking y en la confianza justo cuando empieza la parte fuerte de la gira europea sobre polvo de ladrillo. Montecarlo suele ser una estación de referencia para los especialistas en esta superficie, y Etcheverry ya dio un paso importante antes de enfrentar uno de los desafíos más duros del circuito.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Tenis
Italia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro