Daniil Medvedev perdió 6-0 y 6-0 ante Matteo Berrettini en Montecarlo en la segunda ronda, en un resultado que fue un aplastamiento total y que duró alrededor de 50 minutos según una crónica del encuentro. La derrota dejó al ruso sin chances en el partido y sin ganar ni un game frente al italiano que entró con wild card.
Medvedev cayó por doble 6-0 y estalló de bronca en Montecarlo
El tenista ruso sufrió una dura derrota ante el italiano en la segunda ronda del Masters de Montecarlo. No pudo ganar ni un game y protagonizó un incómodo momento destrozando su raqueta durante algunos minutos.
El marcador reflejó la diferencia: Medvedev sumó apenas 17 puntos contra los 50 de Berrettini, con una seguidilla de errores no forzados que explicó la contundente derrota. Berrettini rompió el saque en todas las oportunidades y jugó prácticamente sin fisuras, aprovechando cada opción para imponer su juego en polvo de ladrillo.
Frustrado y sin respuestas en la cancha, Medvedev estalló y descargó su bronca de forma violenta: el ruso golpeó la raqueta repetidamente contra el polvo de ladrillo hasta destrozarla, pasó varios segundos rompiéndola y luego la arrojó a un tacho de basura, una escena que fue captada y replicada en redes sociales como un desahogo extremo.
Desde las tribunas el público acompañó con ironía y empezó a corear "olé, olé" mientras se sucedían los puntos, una reacción que intensificó el momento frente al protagonismo de Daniil y que, según crónicas, pareció involucrarlo en ese juego incómodo con los asistentes.
Aplastamiento numérico y antecedentes históricos
El 6-0 y 6-0 de Berrettini sobre Medvedev se inscribe entre las derrotas más duras a nivel profesional: es la quinta vez que un top 10 cae por un doble 6-0 en la era abierta, según registros citados por la prensa especializada.
Antes de este aplastamiento figuraron partidos como David Goffin sobre Tomas Berdych en 2016 y otras derrotas históricas mencionadas en los archivos, lo que ubica la caída de Medvedev en un raro listado estadístico.
Berrettini, que venía con ranking más relegado y ingresó al torneo por wild card, nunca le ganó un set 6-0 a un top 10 antes de este partido y con la victoria avanzó a la siguiente ronda.
El desahogo violento en la cancha y la reacción del público
La imagen más reproducida del encuentro fue el desahogo de Medvedev: según las crónicas, el jugador rompió la raqueta en ocho ocasiones y dedicó aproximadamente 40 segundos a destrozarla a puro raquetazos.
La escena del Medvedev estalló se prolongó varios segundos y generó reacciones en redes sociales, donde se mezclaron críticas y comentarios sobre la bronca del ex número 1 del mundo.
El público, que acompañó con cantos de "olé", formó parte del escenario frente al que el ruso descargó su frustración, una secuencia que los cronistas registraron como el cierre simbólico de una derrota sin matices.
Con este resultado, Berrettini avanzó a octavos y enfrentará al brasileño Joao Fonseca en la próxima ronda, mientras que Medvedev, preclasificado al llegar al torneo y con historial menos favorable en polvo de ladrillo, deberá recomponerse tras la derrota.