Aaron Ramsey anunció este martes su retiro del fútbol profesional y bajó el telón a una carrera que lo tuvo como figura en Arsenal, capitán de Gales y protagonista de algunos de los momentos más recordados del fútbol británico en el último tiempo. A los 35 años, el mediocampista decidió ponerle fin a un recorrido de 20 años en la elite.
Se retiró Aaron Ramsey y se apaga la leyenda del “asesino del gol”
El mediocampista galés anunció su retiro y cerró una carrera de dos décadas. Además de su talento en Arsenal y Gales, quedó marcado por una insólita leyenda urbana alrededor de sus goles.
La despedida reactivó también una de las historias más extrañas que lo acompañaron durante años: la llamada “maldición del gol”. Se trató de una leyenda viral nacida en redes sociales, que vinculaba varios de sus tantos con la muerte de figuras públicas ocurridas poco después. Nunca pasó de una superstición alimentada por coincidencias, pero lo persiguió durante buena parte de su carrera.
Una carrera grande en Arsenal y en Gales
Ramsey fue uno de los nombres importantes del Arsenal durante más de una década. En el club londinense superó las 250 apariciones en la Premier League y dejó goles decisivos, entre ellos los que valieron títulos en finales de FA Cup, una marca que lo convirtió en un jugador especialmente recordado por los hinchas.
Con la selección de Gales también tuvo un recorrido fuerte. Disputó 86 partidos internacionales, marcó 21 goles y fue uno de los rostros principales de una generación que devolvió al país a una dimensión competitiva de peso en Europa. Su anuncio de retiro fue acompañado por un mensaje de agradecimiento dirigido al público galés.
La leyenda que lo volvió un personaje viral
Más allá de su nivel futbolístico, Ramsey quedó asociado a una historia que excedió al deporte. Cada vez que convertía, en redes reaparecía una lista de celebridades fallecidas poco después de alguno de sus goles. La secuencia se volvió famosa en los años de Arsenal y derivó en el apodo de “asesino del gol”, una etiqueta tan absurda como persistente.
La teoría se potenció especialmente en 2011 y 2012, cuando varias coincidencias temporales alimentaron el mito. Desde entonces, cada festejo suyo activaba bromas, posteos y compilados virales. Con su retiro, esa leyenda urbana también pierde a su protagonista central y queda como una de las rarezas más recordadas de la cultura futbolera en internet.
El cierre de una etapa
En su mensaje de despedida, Ramsey dijo que no fue una decisión sencilla y agradeció a todos los clubes, entrenadores, compañeros e hinchas que lo acompañaron a lo largo del camino. El anuncio puso punto final a una trayectoria amplia, atravesada por grandes noches, lesiones duras, regresos y una vigencia que se extendió mucho más allá de sus primeros años de explosión.
Su salida deja una imagen doble: la del futbolista elegante, técnico y decisivo que brilló en partidos importantes, y la del personaje involuntario de una superstición global que convirtió cada uno de sus goles en tema de conversación mucho más allá de la cancha.