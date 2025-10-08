#HOY:

Liga San Martín: la última fecha definirá los últimos clasificados a los play off

La penúltima fecha de la Liga San Martín dejó clasificados a ocho equipos y cuatro lugares vacantes. Tres clásicos encendieron la definición y la última jornada promete emociones hasta el final.

El Expreso festejó el clásico de El Trébol
 12:29
Por: 

La Liga San Martín vivirá una última fecha para el infarto. Tras la penúltima jornada de la etapa regular en Primera, ya hay ocho equipos clasificados a los play off, mientras que los cuatro lugares restantes se definirán en los próximos tres puntos en disputa.

Zona A: El Expreso da vuelta el clásico y San Martín asegura su pase

En El Trébol, El Expreso dio vuelta el clásico ante Trebolense y complicó la clasificación de su rival. Trebolense se había puesto en ventaja con gol de Santini, pero tras la expulsión de Meza a los 23 minutos del segundo tiempo, Stábile y González marcaron para el local, que se quedó con la victoria 2 a 1.

En otro partido de la zona, San Martín venció 1 a 0 a Granaderos con gol de Tell, asegurando su clasificación directa a cuartos de final.

Tabla Zona A:

San Martín 16 pts. C

El Expreso 11 pts. C

Granaderos 8 pts.

Americano 7 pts.

Trebolense 5 pts.

Próxima fecha:

San Martín vs. Trebolense

El Expreso vs. Americano

Libre: Granaderos

Zona B: Unión hace historia y Mitre sorprende

En Susanense, Mitre se llevó los tres puntos con un triunfo 2 a 1 gracias a los goles de Tarquini y Busquet, mientras que Gudiño descontó para los locales. Con este resultado, Susanense dejó pasar una oportunidad de acercarse a los play off.

En Sastre, Unión derrotó 2 a 0 a Sastre, sumando su tercera victoria histórica sobre la “AKD” en un clásico vital. Los goles fueron de Pomba, y ahora Atlético Sastre deberá jugarse la clasificación en María Susana.

Tabla Zona B:

Mitre 14 pts. C

Piamonte 11 pts. C

Susanense 8 pts.

Unión 8 pts.

Sastre 7 pts.

Próxima fecha:

Susanense vs. Sastre

Unión vs. Piamonte

Libre: Mitre

Zona C: Atlético San Jorge se asegura entre los ocho mejores

En la ciudad de San Jorge, Atlético se quedó con el clásico frente a La Emilia por 2 a 0 con goles de Aguirre y Palavecino, asegurando su lugar entre los ocho mejores.

En San Martín de las Escobas, General y Guadalupe empataron 1 a 1. El punto no le alcanzó a Guadalupe, que quedó fuera de los play off.

Tabla Zona C:

San Jorge 13 pts. C

General 12 pts. C

JURC 11 pts. C

La Emilia 6 pts. C

Guadalupe 4 pts.

Próxima fecha:

General vs. La Emilia

San Jorge vs. JURC

Libre: Guadalupe

