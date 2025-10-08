Liga San Martín: la última fecha definirá los últimos clasificados a los play off

La Liga San Martín vivirá una última fecha para el infarto. Tras la penúltima jornada de la etapa regular en Primera, ya hay ocho equipos clasificados a los play off, mientras que los cuatro lugares restantes se definirán en los próximos tres puntos en disputa.
Zona A: El Expreso da vuelta el clásico y San Martín asegura su pase
En El Trébol, El Expreso dio vuelta el clásico ante Trebolense y complicó la clasificación de su rival. Trebolense se había puesto en ventaja con gol de Santini, pero tras la expulsión de Meza a los 23 minutos del segundo tiempo, Stábile y González marcaron para el local, que se quedó con la victoria 2 a 1.
En otro partido de la zona, San Martín venció 1 a 0 a Granaderos con gol de Tell, asegurando su clasificación directa a cuartos de final.
Tabla Zona A:
San Martín 16 pts. C
El Expreso 11 pts. C
Granaderos 8 pts.
Americano 7 pts.
Trebolense 5 pts.
Próxima fecha:
San Martín vs. Trebolense
El Expreso vs. Americano
Libre: Granaderos
Zona B: Unión hace historia y Mitre sorprende
En Susanense, Mitre se llevó los tres puntos con un triunfo 2 a 1 gracias a los goles de Tarquini y Busquet, mientras que Gudiño descontó para los locales. Con este resultado, Susanense dejó pasar una oportunidad de acercarse a los play off.
En Sastre, Unión derrotó 2 a 0 a Sastre, sumando su tercera victoria histórica sobre la “AKD” en un clásico vital. Los goles fueron de Pomba, y ahora Atlético Sastre deberá jugarse la clasificación en María Susana.
Tabla Zona B:
Mitre 14 pts. C
Piamonte 11 pts. C
Susanense 8 pts.
Unión 8 pts.
Sastre 7 pts.
Próxima fecha:
Susanense vs. Sastre
Unión vs. Piamonte
Libre: Mitre
Zona C: Atlético San Jorge se asegura entre los ocho mejores
En la ciudad de San Jorge, Atlético se quedó con el clásico frente a La Emilia por 2 a 0 con goles de Aguirre y Palavecino, asegurando su lugar entre los ocho mejores.
En San Martín de las Escobas, General y Guadalupe empataron 1 a 1. El punto no le alcanzó a Guadalupe, que quedó fuera de los play off.
Tabla Zona C:
San Jorge 13 pts. C
General 12 pts. C
JURC 11 pts. C
La Emilia 6 pts. C
Guadalupe 4 pts.
Próxima fecha:
General vs. La Emilia
San Jorge vs. JURC
Libre: Guadalupe
